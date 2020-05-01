Светодиодный светильник

Хочу предложить вашему вниманию оригинальный ночной светильник с пультом дистанционного управления, который вы можете использовать для регулировки яркости и управления световыми режимами. В данной лампе 16 цветовых тонов. Продавец предлагает три варианта размеров на ваш выбор. Данный светильник идеально подойдет для подарка друзьям и отлично порадует вас и детей.

US $9.29 - 31.60

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Дверной звонок

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Данная модель имеет 60 мелодий, 4 уровня громкости. Звонок и кнопка при нажатии подсвечивается ярким синим цветом. Звонок с кнопкой сопрягается по беспроводной связи и работает на расстояние до 300 метров. Звонок хорошего качества и идеально подойдет для дома, гостиницы и других помещений.

US $7.70 - 30.36

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Трансмиттер

Данное устройство способно соединить ваш смартфон и стационарную FM-магнитолу. Таким образом, вы можете прослушивать музыку со смартфона на магнитоле. Также в устройстве предусмотрены USB разъемы для зарядки различных гаджетов. Продукт имеет очень хорошее качество материала, отличный дизайн и доступная цена.

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US $4.49

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Велосипедный держатель для телефона

Фирма RAXFL предлагает качественный велосипедный держатель. Данный товар хорошо сочетает в себе цену и качество. Держатель легко крепится, крепление простое и эффективное, есть возможность поворота на 360 градусов. При помощи данного держателя ваш телефон всегда будет пред глазами.

US $1.99

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Женские босоножки

Женские босоножки на плоской подошве отличное решение для лета на каждый день. Босоножки очень легкие и качественные. У продавца есть все размеры и большой выбор цветовой гаммы на ваш вкус. А также имеется размерная сетка, по которой вы можете подобрать необходимый вам размер.

US $13.45 - 14.70

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Фонарик

Фонарик является тем устройством, без которого вам не обойтись в ночное время, когда вы в походе дома или в дороге. Данная модель изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава. Фонарик имеет пять режимов переключения и высокую яркость. Данная модель водонепроницаемая. Продавец имеет хорошие отзывы у покупателей и был заказан более 2400 раз.

US $10.07 - 19.52

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Потолочный светильник

Светодиодный потолочный светильник является современным решением для освещения гостиной, спальни и других помещений. Высокая яркость позволяет хорошо осветить помещение от 5 до 20 метров квадратных. Светильник прост в монтаже, а при заказе можно выбрать разную мощность устройства.

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US $2.83 - 18.96

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