Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: лазерный дальномер, робот пылесос, и многое другое
Бытовой лазерный дальномер Xiaomi
Это недорогая бытовая модель лазерного дальномера от компании Xiaomi. Она имеет цельный алюминиевый корпус, на котором имеется одна механическая кнопка для управления. А также имеется дисплей, на котором выводятся и сохраняются измеряемые параметры. Модель очень простая и надежная, а у продавца есть две модификации с приделом измерения от 25 до 40 метров.
US $15.82 - 17.86
Профессиональный дальномер
Для тех, кто занимается строительством, ремонтом домов и другими работами данный товар станет незаменимым помощником. Лазерный дальномер специально разработан для точного измерения расстояния. Он поставляется с функцией измерения площади, объема, сложения, вычитания. Он также может хранить до 30-ти измеряемых параметров. Лазерный дальномер прост в эксплуатации. Продавец предлагает лазерные дальномеры с максимальным приделом измерения от 40 до 120 метров в зависимости от ваших потребностей.
рекламаUS $12.94 - 30.52
Женская соломенная сумка
Скоро лето и куда же без маленькой сломленной сумочки. Данная модель сумки с короткими ручками, внутри имеются карманы на молнии, что очень удобно, подкладка плотная из полиэстера. Сумка элегантно смотрится, с ней можно ходить и в кафе, и на пляж. У продавца имеется несколько вариантов ручек на ваш выбор.
US $12.58 - 16.46
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Кронштейн для различных кабелей
Хотите, чтобы в вас был порядок на рабочем столе, тогда вам нужен данный органайзер для кабелей. Это отличный силиконовый настольный держатель он эластичный и приятный на ощупь. В установке прост, он клеится на двойной скотч к любой поверхности. Данный товар был заказан более 32500 раз и имеет хорошие отзывы у покупателей.
US $1.11 - 3.46
Мужские солнцезащитные очки
Фирма KINGSEVEN предлагает мужские солнцезащитные очки с деревянной оправой. Линзы зеркальные и покрыты антибликовой пленкой. Товар приходит в хорошей качественной упаковке с чехлом для очков. У продавца имеется несколько вариантов стекол на ваш выбор, данный товар был заказан более 9000 раз.
US $9.30
Зубная щетка
Электрическая зубная щетка Seago лучшая модель в своем классе для всей семьи. Данная модель зубной щетки имеет комплект насадок из высококачественного нейлона, имеется умный таймер, который запрограммирован работать ровно 2 минуты, пять режимов работы. В комплект входит USB зарядное устройство.
US $17.20 - 40.75
Кабель для телефона
Хочу предложить вашему вниманию светящейся зарядный кабель для телефона. Длина кабеля 1 метр, что очень удобно при зарядке. Магнит держится крепко. При заказе можно выбрать разъем, у продавца есть все популярные разъемы, которые подойдут к любому смартфону. Цвет кабеля можно выбрать при заказе. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество.
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US $1.02 - 3.66
Робот пылесос
Многофункциональный робот пылесос станет хорошим помощником для вашего дома. Пылесос выполняет три функции сухая уборка, влажная уборка и чистка. Пылесос автоматически очищает пол и корректирует маршрут своего перемещения в зависимости от окружающих условий. Пылесос имеет функцию Wi-Fi дистанционного управления, а также низкий уровень шума. Это одна из наиболее распространенных моделей, которая может качественно выполнять свои функции. На данный момент ее заказали почти 8000 покупателей.
US $199.35
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