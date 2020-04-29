Бытовой лазерный дальномер Xiaomi

Это недорогая бытовая модель лазерного дальномера от компании Xiaomi. Она имеет цельный алюминиевый корпус, на котором имеется одна механическая кнопка для управления. А также имеется дисплей, на котором выводятся и сохраняются измеряемые параметры. Модель очень простая и надежная, а у продавца есть две модификации с приделом измерения от 25 до 40 метров.



US $15.82 - 17.86

Перейти в магазин

Профессиональный дальномер

Для тех, кто занимается строительством, ремонтом домов и другими работами данный товар станет незаменимым помощником. Лазерный дальномер специально разработан для точного измерения расстояния. Он поставляется с функцией измерения площади, объема, сложения, вычитания. Он также может хранить до 30-ти измеряемых параметров. Лазерный дальномер прост в эксплуатации. Продавец предлагает лазерные дальномеры с максимальным приделом измерения от 40 до 120 метров в зависимости от ваших потребностей.



реклама

US $12.94 - 30.52

Перейти в магазин

Женская соломенная сумка

Скоро лето и куда же без маленькой сломленной сумочки. Данная модель сумки с короткими ручками, внутри имеются карманы на молнии, что очень удобно, подкладка плотная из полиэстера. Сумка элегантно смотрится, с ней можно ходить и в кафе, и на пляж. У продавца имеется несколько вариантов ручек на ваш выбор.

US $12.58 - 16.46

реклама

Кронштейн для различных кабелей

Хотите, чтобы в вас был порядок на рабочем столе, тогда вам нужен данный органайзер для кабелей. Это отличный силиконовый настольный держатель он эластичный и приятный на ощупь. В установке прост, он клеится на двойной скотч к любой поверхности. Данный товар был заказан более 32500 раз и имеет хорошие отзывы у покупателей.

US $1.11 - 3.46

Перейти в магазин

Мужские солнцезащитные очки

Фирма KINGSEVEN предлагает мужские солнцезащитные очки с деревянной оправой. Линзы зеркальные и покрыты антибликовой пленкой. Товар приходит в хорошей качественной упаковке с чехлом для очков. У продавца имеется несколько вариантов стекол на ваш выбор, данный товар был заказан более 9000 раз.

US $9.30

Перейти в магазин

Зубная щетка

Электрическая зубная щетка Seago лучшая модель в своем классе для всей семьи. Данная модель зубной щетки имеет комплект насадок из высококачественного нейлона, имеется умный таймер, который запрограммирован работать ровно 2 минуты, пять режимов работы. В комплект входит USB зарядное устройство.

US $17.20 - 40.75

Перейти в магазин

Кабель для телефона

Хочу предложить вашему вниманию светящейся зарядный кабель для телефона. Длина кабеля 1 метр, что очень удобно при зарядке. Магнит держится крепко. При заказе можно выбрать разъем, у продавца есть все популярные разъемы, которые подойдут к любому смартфону. Цвет кабеля можно выбрать при заказе. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество.

реклама

US $1.02 - 3.66

Перейти в магазин

Робот пылесос

Многофункциональный робот пылесос станет хорошим помощником для вашего дома. Пылесос выполняет три функции сухая уборка, влажная уборка и чистка. Пылесос автоматически очищает пол и корректирует маршрут своего перемещения в зависимости от окружающих условий. Пылесос имеет функцию Wi-Fi дистанционного управления, а также низкий уровень шума. Это одна из наиболее распространенных моделей, которая может качественно выполнять свои функции. На данный момент ее заказали почти 8000 покупателей.

US $199.35

реклама





Смотрите также

Товар для дома и дачи со скидкой до 65%