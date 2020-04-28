Подборка полезных автотоваров с AliExpress, о которых вы могли не знать: чехлы для сидений, набор инструментов и многое другое
Биксеноновые линзы
Данные линзы оснащены декоративной подсветкой, цвет которой можно выбрать при оформлении заказа. Это отличное решение для тюнинга вашего автомобиля. У продавца на странице товара имеется вся необходимая техническая информация. Вы сможете легко определить, подходит вам данное устройство или нет.
US $44.39 - 53.27
Чехлы для авто
рекламаДля владельцев авто, хочу предложить чехлы для сидений. Чехлы изготовлены из полиэстера, прочного и качественного материала, крайне устойчивого к износу и обладающего долгим сроком службы. Чехлы удобны в использовании легко поддаются чистке и имеют прослойку из поролона 4 мм. У продавца имеется четыре цвета на ваш выбор.
US $24.00
Чехол на руль
Данная модель чехла из натуральной кожи. Это отличный тюнинг для руля, отличительной особенностью чехла является то, что материал изделия не выцветает на солнце. Этот товар подходит для 97% моделей автомобилей. В комплект входит чехол, швейная игла и швейная нить. Изделие добавит комфорта во время поездок, а также добавит стиля вашему автомобилю.
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US $12.42
Автомобильный видеорегистратор
Данная модель видеорегистратора имеет широкий дисплей, а также камеру заднего вида. Видеорегистратор снимает видео с высоким разращением и широким углом обзора, что позволяет определить важные детали при неприятных ситуациях. Устройство простое и универсальное и понравится многим автомобилистам.
US $19.62 - 50.41
Набор инструментов
Хочу предложить вам набор профессиональных инструментов для автомобиля из 123 инструментов. Набор включает в себя большинство инструменты для проведения самых различных ремонтных работ. Инструменты изготовлены из кованой хромованадиевой стали с антикоррозионной защитой. Набор инструментов комплектуется прочным кейсом, для удобной переноски и хранения. Также у продавца есть и другие наборы, которые отличаются комплектацией инструментов.
US $12.49 - 189.99
Освежитель воздуха
Мини освежитель воздуха для автомобиля изготовлен из качественного алюминиевого сплава, его размеры 71х71х2 см. У продавца имеется четыре варианта запахов на ваш выбор. Запахи натуральные ароматные, но не сильные. Данную модель мини освежителя можно разместить не только в автомобиле, но и в других помещениях. Данный продавец имеет хорошие отзывы у покупателей.
US $7.83
Парктроник
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Это просто и надежное устройство состоящие из датчиков сближения, центрального блока и небольшого устройства для схематического отображения показателей. Данный комплекс предназначен для защиты автомобиля от столкновения с различными предметами, которые не видно при движении. Для установки датчиков в комплекте имеется специальный инструмент.
US $9.04 - 12.12
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