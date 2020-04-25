Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводные наушники, внешний аккумулятор и многое другое

для раздела Блоги
+
-14 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
-5000р на RTX 2070 Gigabyte = самая низкая цена
RTX 2070 - снижение цен несмотря на падение рубля
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

Вентиляторы для ПК

Данная модель вентилятора имеет функцию подавления шума и помех, поддерживает систему водяного охлаждению, обеспечивает высокую скорость воздушного потока и большую производительность. Вентилятор имеет стандартные размеры 120*120*25 миллиметров. Вентиляторы продаются в комплекте со специальным контроллером, через который можно управлять световыми режимами подсветки и скоростью вращения лопастей. Также в комплекте имеется пульт дистанционного управления.

US $9.99 - 100.79

Перейти в магазин 

Беспроводные наушники

реклама

Продолжить подборку хочу с полезного в наше время гаджета, которыми являются беспроводные наушники. Данная модель наушников имеет стильный внешний вид, хорошее звучание, сенсорное управление. В комплект входит кабель для зарядки, зарядный кейс и сменные амбушюры. Данный товар был заказан более 9800 раз, и покупатели оставили много положительных отзывов.

US $32.42 - 33.09

Перейти в магазин 

Внешний аккумулятор на 30000 мАч

 Хочу предложить вам внешний аккумулятор для зарядки любых гаджетов, для этого в нем имеется 30000 мАч электроемкости. Для удобства на устройстве имеется три выхода, включая USB Type-C. Данное устройство имеет функцию быстрой зарядки. Товар хорошего качества, и полностью отвечает заявленным характеристикам.

реклама

US $24.89 - 32.35

Перейти в магазин 

Бутылка для воды

Для любителей активного отдыха, хочу предложить бутылку для воды с оригинальным дизайном. У продавца имеются емкости от 350 мл до 1000 мл и большой выбор цветовой гаммы на ваш вкус. Товар доставляют в подарочной упаковке, поэтому можно презентовать друзьям. В бутылке широкое горлышко, что удобно при чистке и использовании.

US $7.70 - 11.11

Перейти в магазин 

Электрический паяльник

Для тех, кто любит делать все сам, данный паяльник хорошая находка. Модель усовершенствована на ней имеется дисплей, что очень удобно при работе. Товар хорошего качества, греется за 5 секунд, мощность 80 Вт. В набор входит паяльник, подставка для паяльника, губка и набор различных насадок.

US $10.21 - 13.71

Перейти в магазин 

Штангенциркуль с цифровым дисплеем

Штангенциркуль прост в эксплуатации и многофункционален. Данная модель имеет четкий цифровой дисплей с широким углом обзора. Устройство может измерять как внутренний, так и внешний диаметр различных деталей. Погрешность при измерении составляет не более 0.15 мм. Штангенциркуль изготовлен из металла, а измерительный механизм из пластика.

US $11.19 - 12.59

Перейти в магазин 

Картина маслом по номерам

реклама



Сидите дома, все надоело, тогда почувствуйте себя художником, купите данную картину. Это не готовая картина вы сами должно по номерам раскрасить. Картина приходит тщательно упакованной в воздушной пленке, накручена на плотный рулон поролона. Краски в наборе качественные густые, цвета яркие. В наборе идут 3 кисти разной толщины и крепежи, чтобы повесить картину. Цифры на холсте видны чётко. Холст достаточно плотный. У продавца имеется большой выбор различных картин на ваш вкус.

US $6.97

Перейти в магазин 


реклама

Смотрите также:

Автотовары со скидкой до 50% 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс aliexpress 2020 гаджеты с aliexpress подборка товаров с aliexpress гаджеты из китая электроника с aliexpress подборка товаров из китая гаджеты с алиэкспресс aliexpress на русском электроника из китая на которые стоит обратить внимание обзор товаров с aliexpress обзор товаров из китая гаджеты для пк с алиэкспресс
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция
3
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
90
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
38
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
26
Ретроклокинг: «Проект36» – практически финал истории
78
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
38
В погоне за производительностью: процессоры – апрель 2020
21
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
52
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
37
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
34

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 37
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 38
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 175
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
18 апреля 2020 52

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздник геймера - в Epic Games Store и Indiegala стартовала бесплатная раздача сразу четырех игр: рогалик, выживач, стратегия и новелла
5
AMD повысила стабильность процессоров Ryzen 3000 и устранила ряд ошибок с новым обновлением BIOS AGESA 1.0.0.5
72
NVIDIA и AMD готовятся к массовому производству видеокарт нового поколения – NVIDIA Ampere и AMD Big Navi прибудут в 2020 году
82
Процессоры AMD Ryzen 3000 демонстрируют чудеса производительности в XCOM Chimera Squad — Intel Core i9-9900K далеко позади — тестирование ComputerBase
235
В культовую игру GTA V добавили трассировку лучей и реалистичные 4К-текстуры – графика следующего поколения в лучшей игре десятилетия
14
Realme X50m представлен официально: 120 герц, Snapdragon 765G и 48 Мп за 20 000 рублей
6
Xiaomi Redmi 10X первым на рынке получит процессор Helio G85 и будет стоить от 210 долларов
8
Новая модификация для игры Ведьмак 3 полностью меняет боевую систему, делая её похожей на легендарную Dark Souls
6
Tom's Hardware сообщил подробные характеристики и сроки выхода видеокарт Ampere RTX 3060/3070/3080
85
Официальный список смартфонов, которые первыми получат EMUI 10.1
2
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
234
Xiaomi Mi 9T упал в цене на 180 долларов
1
NVIDIA намекнула на дату анонса видеокарт следующего поколения Ampere
25
Праздник геймера продолжается - началась бесплатная раздача культовой игры PAC-MAN для Steam и консолей Xbox One и PS4
14
Энтузиаст модифицировал видеокарту AMD Radeon, сделав из неё инструмент для удалённого взлома компьютеров
13
Флагманский HUAWEI P30 потерял половину стоимости – лучший камерофон 2019 года по очень привлекательной цене
8
Новое обновление Windows 10 самостоятельно удаляет файлы без ведома пользователей
19
NVIDIA работает над флагманской видеокартой GeForce RTX 3080 на 5-нм техпроцессе – Тechpowerup
10
Процессоры AMD Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100 имеют важные различия в компоновке
26
96-ядерные 384 поточные процессоры ThunderX3 оказались быстрее самых производительных чипов Intel и AMD
12

Популярные статьи

10 настроек, которые нужно изменить после установки Windows 10 в 2020 году
122
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
90
Один из суровых дней мастера по ремонту компьютерной техники
42
Процентное соотношение компонентов ПК или прототип оптимального конфигуратора для разных типов сборки
55
Компьютер мечты на самоизоляции за 2 368 720 рублей
71
GeForce GTX 1060: видеокарта, которой хватит еще на 2-3 года при разумном подходе
20
Моддинг системы охлаждения DeepCool v6000
19
Инженерный процессор Core i7-6400T в Gears 5 - тест с 6 видеокартами
15
Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция
3

Сейчас обсуждают

Ivan Petrakov
19:10
Это тру, но я утрировал. Это может быть даже какое-то профессиональное решение для AI/DL, что скорее всего. Ибо по характеристикам это прям монстр, который вряд ли будет стоить заявленные 1500 долларо...
Поступила информация о видеокартах следующего поколения от Nvidia - дата выхода и технические характеристики Ampere (RTX 3080)
GumanoidT
19:09
Хороший охлад. Толщина только итоговая удручает.
Моддинг системы охлаждения DeepCool v6000
Egor Ka
19:09
ну а в чем проблема? Посильней нажать при установке и все, делов-то.
Компьютер мечты на самоизоляции за 2 368 720 рублей
Satoshi Araki
19:09
На B350 стоит ждать и будет ли заметна разница на 1000-й серии? Помню как обновился до 1.0.0.4, 0.1% лучше стал
AMD повысила стабильность процессоров Ryzen 3000 и устранила ряд ошибок с новым обновлением BIOS AGESA 1.0.0.5
Sulphide
19:09
Процессоры я беру под задачи, которые меня как разработчика более всего напрягают и тревожат. Так вот как показала практика, сейчас во всех без исключения этих задачах AMD держит первенство (9900k у м...
Intel Core i7-10700 ощутимо улучшил свой результат в Time Spy — AMD Ryzen 7 3700X пал под натиском новинки
Kopcheniy
19:07
Если не будет радикального увеличения частот, то такого не произойдет. Впрочем, так и может случиться, если учесть, что 2070S (неназванная 2070 Ti) уже наравне с 1080Ti.
Поступила информация о видеокартах следующего поколения от Nvidia - дата выхода и технические характеристики Ampere (RTX 3080)
иван плотников
19:05
Лучший это прошка )
Флагманский HUAWEI P30 потерял половину стоимости – лучший камерофон 2019 года по очень привлекательной цене
Kopcheniy
19:05
Ну сейчас конкретно Titan RTX всего на 5% быстрее "более приземленной" 2080 Ti, но имеет 24 ГБ памяти и стоит в 2 раза дороже.
Поступила информация о видеокартах следующего поколения от Nvidia - дата выхода и технические характеристики Ampere (RTX 3080)
Alexanbar
19:05
Есть подозрение, что "удаление" связано с ошибками в файловой системе, которые были ДО обновления. Скорее всего, при очередной перезагрузке чекдиск просто исправил ошибки, и скинул неопознанные фраг...
Новое обновление Windows 10 самостоятельно удаляет файлы без ведома пользователей
Дмитрий Ломако
19:04
Ой не скоро это всё будет, как бэ к рождеству хоть что выкатили, 3060 в этом году думаю уй дождёмся...
Поступила информация о видеокартах следующего поколения от Nvidia - дата выхода и технические характеристики Ampere (RTX 3080)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем