Вентиляторы для ПК

Данная модель вентилятора имеет функцию подавления шума и помех, поддерживает систему водяного охлаждению, обеспечивает высокую скорость воздушного потока и большую производительность. Вентилятор имеет стандартные размеры 120*120*25 миллиметров. Вентиляторы продаются в комплекте со специальным контроллером, через который можно управлять световыми режимами подсветки и скоростью вращения лопастей. Также в комплекте имеется пульт дистанционного управления.

US $9.99 - 100.79

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Беспроводные наушники

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Продолжить подборку хочу с полезного в наше время гаджета, которыми являются беспроводные наушники. Данная модель наушников имеет стильный внешний вид, хорошее звучание, сенсорное управление. В комплект входит кабель для зарядки, зарядный кейс и сменные амбушюры. Данный товар был заказан более 9800 раз, и покупатели оставили много положительных отзывов.

US $32.42 - 33.09

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Внешний аккумулятор на 30000 мАч

Хочу предложить вам внешний аккумулятор для зарядки любых гаджетов, для этого в нем имеется 30000 мАч электроемкости. Для удобства на устройстве имеется три выхода, включая USB Type-C. Данное устройство имеет функцию быстрой зарядки. Товар хорошего качества, и полностью отвечает заявленным характеристикам.

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US $24.89 - 32.35

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Бутылка для воды

Для любителей активного отдыха, хочу предложить бутылку для воды с оригинальным дизайном. У продавца имеются емкости от 350 мл до 1000 мл и большой выбор цветовой гаммы на ваш вкус. Товар доставляют в подарочной упаковке, поэтому можно презентовать друзьям. В бутылке широкое горлышко, что удобно при чистке и использовании.

US $7.70 - 11.11

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Электрический паяльник

Для тех, кто любит делать все сам, данный паяльник хорошая находка. Модель усовершенствована на ней имеется дисплей, что очень удобно при работе. Товар хорошего качества, греется за 5 секунд, мощность 80 Вт. В набор входит паяльник, подставка для паяльника, губка и набор различных насадок.

US $10.21 - 13.71

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Штангенциркуль с цифровым дисплеем

Штангенциркуль прост в эксплуатации и многофункционален. Данная модель имеет четкий цифровой дисплей с широким углом обзора. Устройство может измерять как внутренний, так и внешний диаметр различных деталей. Погрешность при измерении составляет не более 0.15 мм. Штангенциркуль изготовлен из металла, а измерительный механизм из пластика.

US $11.19 - 12.59

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Картина маслом по номерам

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Сидите дома, все надоело, тогда почувствуйте себя художником, купите данную картину. Это не готовая картина вы сами должно по номерам раскрасить. Картина приходит тщательно упакованной в воздушной пленке, накручена на плотный рулон поролона. Краски в наборе качественные густые, цвета яркие. В наборе идут 3 кисти разной толщины и крепежи, чтобы повесить картину. Цифры на холсте видны чётко. Холст достаточно плотный. У продавца имеется большой выбор различных картин на ваш вкус.

US $6.97

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