Механическая клавиатура

Хочу представить вашему вниманию механическую проводную клавиатуру. Клавиатуру можно заказать с раскладкой на разных языках, в том числе и на русском, а также можно выбрать версию с подсветкой. В данной модели имеется блокировка фиктивных нажатий. В продаже имеется несколько цветов на ваш выбор, а также три варианта переключателей.

US $20.74 - 29.35

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Автомобильный надувной матрас

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Если вы собрались в путешествие на автомобиле тогда вам нужен надувной матрас на заднее сидение, который заменит вам кровать. Надувной матрас изготовлен из плотной фланкированной ткани толщиной 0,5 мм, а также имеет двойные швы. В сложенном виде можно использовать как стул. Матрас легко складывается и раскладывается.

US $29.99 - 31.99

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Женские кроссовки

Женские кроссовки являются отличным решением для весны и лета. Данная модель на плоской подошве, верх из натуральной кожи в середине замша. Очень легкие и удобные. У продавца имеется таблица размеров, которая поможет не ошибиться при заказе, а также имеется четыре варианта цвета на ваш выбор.



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US $16.67 - 18.56

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Светодиодные лампы

Светотехника на машине основа безопасности и удобства на дорогах.

Светодиодные фары от фирмы HlXG это очень красивое решение для вашего авто. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. Продавец предлагает два цвета на ваш выбор золотой и стальной, а также можно выбрать различную цветовую температуру.

US $7.12 - 18.89 набор.

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Автомобильный компрессор

Данная модель компрессора позволяет накачать стандартную автомобильную шину за 2 минуты. Компрессор автоматически отключается при достижении заданного давления в шинах, есть защита от перегрева. Компрессор оснащен большим высокоточным и ярким дисплеем.

US $19.98 - 26.98

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Автомобиль-трансформер

Данная модель отличный подарок для вашего ребенка. Автомобиль-трансформер с дистанционным управлением на долго займет вашего ребенка. Изготовлен из экологически чистого пластика. Работает от батареек, которые к сожалению, в комплект не входят. Данный товар заказали более 6400 раз, и продавец имеет хорошие отзывы.

US $11.68

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Резиновые ленты для занятия йогой

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Для занятий дома йогой или фитнесом хорошим помощником станут резиновые ленты. Данный товар безопасный и долговечный, изготовлен из 100% натурального латекса, нетоксичный, без запаха, а также эластичный и прочный. В набор входит пять лент. Хороших вам тренировок дома.

US $4.62 / набор 5 шт.

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