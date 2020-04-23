Ручная циркулярная пила

Хочу предложить вашему вниманию инструмент для настоящих мужчин, это ручная циркулярная пила. Данная пила многофункциональная с 4-х дюймовыми пилами, пила имеет мощностью 600 ВТ, а также имеется кнопка с блокировкой, Двигатель изготовлен качественно и с большим ресурсом работы, а в целом пила очень удобна в использовании.

US $59.99 - 107.50

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Цифровой таймер

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Цифровой таймер является тем гаджетом, который напомнит вам об установленном времени его можно использовать как для кухни при приготовлении пищи, так для лекций, чтения книг и так далее. Таймер имеет большой яркий дисплей и два уровня громкости сигнала. Само устройство простое и надежное и имеет удобный приятный корпус.

US $12.99

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Женские кроссовки

Фирма TAOFFEN предлагает повседневную женскую обувь на шнуровке с круглым носком. Кроссовки очень удобные и комфортные, они изготовлены из надежного материала, а стельки выполнены из полиуретана. У продавца имеется размерная сетка, по которой вы можете подобрать свой размер.

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US $9.70 - 12.61

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Магнитный кабель

Хочу предложить вам магнитный кабель для быстрой зарядки смартфонов, планшетов электронных книг. Для зарядки нужно поднести зарядный кабель к заглушке в смартфоне, которая предварительно устанавливается в соответствующий разъем и магнит притянется. Шнур мягкий, длину можно выбрать по желанию при заказе. Данный товар был заказан более 43200 раз и у покупателей много положительных отзывов.

US $0.78 - 2.68

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Зарядное устройство

Данная модель зарядного устройства имеет два USB выхода с общей мощностью в 12В. Это универсальная быстрая зарядка для любого смартфона или других устройств. Устройство простое и надежное, а также стоит отметить что на данный момент его заказали уже почти 2000 раз.



US $3.99

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Конструктор для детей

Собираетесь в гости, где есть дети или нужен подарок на день рождение ребенку, тогда вам нужен этот конструктор. Данный конструктор изготовлен из экологически чистого пластика. Строительные блоки большие, все детали очень плотно крепятся между собой, что позволяет ребенку самостоятельно их собирать, цвета очень яркие. Данная игрушка на долго займет вашего ребенка и будет развивать моторику пальцев.

US $15.96

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Швейцарский карманный нож

Многофункциональный складной нож пригодится в походе на рыбалке, так и дома. Нож имеет большое количество инструментов, даже лупу. Товар упакован в специальный тканевый чехол, что очень удобно и практично. Ручка из пластика, материал лезвий нержавеющая сталь. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество.

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US $10.51

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