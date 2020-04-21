Велосипедный насос

Ручной насос для велосипеда изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава он прочный и долговечный. Насос имеет встроенный шланг с манометром, который позволяет определить накачиваемое давление в шине. Насос легко крепится к велосипеду, а в комплекте имеется шаровая игла, с помощью которой можно накачать футбольный или баскетбольный мяч.

US $13.96 - 20.99

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Игровой коврик для мышки

Хочу представить вашему вниманию оригинальный коврик для мыши с изображением карты мира. Коврик станет отличный подарок для геймера, или просто для пользователя ПК. Коврик изготовлен из мягкой качественной резины, у продавца много различных размеров на выбор, а также есть коврики с RGB подсветкой.

US $2.75 - 18.39

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Беспроводная клавиатура

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Беспроводная мини-клавиатура отлично подойдет как для домашнего пользования, так и для конференций, презентаций, лекций. Отлично подойдет для пользования smart-TV. Клавиатуру можно заказать я раскладкой на разных языках, в том числе и русском, а также можно выбрать версию с подсветкой и без нее. Питается устройство от 2 батареек типа ААА.

US $5.99 - 7.99

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Чехол для дивана

Хотите, чтобы ваша мебель сохраняла первозданный вид дольше, тогда вам нужен чехол для дивана. Чехол защитит ваш диван от внешнего воздействия и надолго сохранит его привлекательный вид. Данная модель изготовлена из мягкой, но плотной ткани, что создает еще больше уюта и комфорта. У продавца имеется большой выбор однотонных расцветок и размеров. Чехол удобен в использовании и прост в чистке.

US $15.70 - 26.42

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Чехол для велосипеда

Для тех, кто любит велосипедные прогулки, но живет в квартире, чехол для велосипеда будет идеальной находкой. Пользуясь чехлом, вы предотвращаете попадание песка, грязи и других загрязнений в комнату. Качество материала на чехле хорошее, фиксирующая резинка широкая и хорошо тянется. У продавца большой выбор цветовой гаммы и два варианта размеров.

US $7.99 - 15.11

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Велосипедный компьютер

Фирма WEST BIKING предлагает велосипедный компьютер. Данная модель водонепроницаемая, имеет большой экран 2,8 дюйма с подсветкой, устройство измеряет скорость езды и выводит на дисплей полезные данные. Прост в установке и в использовании. В товаре хорошо сочетается цена и качество.

US $3.44 - 14.04

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Кроссовки

Это одна из самых популярных моделей летних мужских кроссовок. У продавца имеется четыре цвета на выбор, а также широкий выбор разных размеров, а для удобства выбора размера имеется специальная таблица, которая поможет не ошибиться при заказе. В целом на товар более 19000 продаж.

US $15.98

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