Смарт-часы

Хочу предложить вашему вниманию смарт-часы для женщин. Красочный, яркий экран позволит вам четко видеть все параметры даже под ярким солнцем. Устройство считает ваши шаги, расстояние, сожженные калории, частоту сердечных сокращений, а также следит за вашим сном и записывает данные как в приложении для смартфона, так и в часах. Продавец предлагает часы с регулируемым ремешком, а также в комплект входит кабель для зарядки.

US $30.74 - 35.40

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Беспроводные наушники

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Хочу предложить вашему вниманию беспроводные наушники от фирмы UKKUER. Данная модель наушников хорошо сочетает в себе качество и цену. Зарядки кейса хватает на 33 часа работы. Наушники подключаются к смартфону, планшету и ПК по средствам Bluetooth 5,0. Кейс изготовлен в виде маленькой коробочки, а крышка фиксируется на специальном магните.

US $23.91

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ТВ-приставка

Данная модель одна из самых популярных моделей в 2019 году и была заказана более 39600 раз. В приставку установлен усиленный 2-х диапазонный Wi-Fi приемник 2,4 ГГц / 5 ГГц, что дает возможность пользоваться Wi-Fi подключением на стабильной высокой скорости даже на удалении от роутера. Также приставка имеет дисплей, на котором отображается время, состояние подключения и другая информация.

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US $25.20 - 46.50

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Брелок-искатель

Данный брелок маленький и компактный, его можно повесить на ключи от дома машины и так далее, а также можно разместить в бумажнике или среди важных документов. Брелок сопрягается со смартфоном и при достижении заданного расстояния между устройствами запускается звуковое оповещение на обоих устройствам. Что позволить не забыть и не потерять важные для вас вещи.

US $8.99 - 11.99

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Автомобильный держатель для смартфона

Данная модель держателя имеет аккуратный внешний вид и фиксируется на дефлектор воздуха. Держатель универсальный и подойдет к любому смартфону. Товар приходит в комплекте с двумя магнитами, которые крепятся под чехлом любого смартфона и таким образом смартфон может надежно фиксироваться на держателе. Данный продавец имеет рейтинг 4,8 из 5, а товар был заказан более 19900 раз.

US $0.85 - 5.73

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Светодиодная лампа

Данная лампа станет отличным решение для освещения вашего дома. Светильник прост в монтаже, а при заказе можно выбрать разную мощность устройства. Лампа раскладывается в виде потолочного вентилятора и увеличивает площадь освещения, а при желании складывается. Товар приходит в качественной упаковке.

US $7.72 - 17.06

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Ретранслятор Wi-Fi

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Данный ретранслятор может усилить сигнал от вашего Wi-Fi роутера со скоростью до 300 Мбит/с. Устройство легко сопрягается с вашим роутером, а для отслеживания различных параметров имеется специальное приложение. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество, а покупатели уже оформили уже почти 10000 заказов и оставили много положи тельных отзывов.

US $8.88 - 11.89

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