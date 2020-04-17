Внешний аккумулятор

Это очень хороший внешний аккумулятор. Зарядка осуществляется через вход micro USB или type-c с верхней части устройства. На устройстве есть светодиодные индикаторы, показывающие уровень зарядки, что очень удобно. Устройство можно использовать для зарядки любых гаджетов, для этого в нем имеется 20000 мАч электроемкости.

US $16.99 - 19.99

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Флешка

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Хочу предложить вашему вниманию забавную флешку, которая порадует детей и не только своим внешним видом. Флешка яркая, а изготовлена она из приятного на ощупь материала. У продавца имеются флешки емкостью от 4 Гб до 64 Гб на ваш выбор.

US $1.93 - 3.72

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Солнцезащитные очки

Фирма KINGSEVEN предлагает мужские солнцезащитные очки, без которых не обойтись летом. Оправа в очках из алюминиевого сплава, а линзы имеют зеркальное покрытие, которое обладает антибликовым эффектом. Продавец отправляет товар в хорошей качественной упаковке и с чехлом для очков, что гарантирует сохранность товара при транспортировке. Данный товар имеет хорошие отзывы и был заказан более 5600 раз.

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US $12.75

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Умное зеркало для макияжа

Фирма Xiaomi предлагает сенсорное зеркало для макияжа. Зеркало имеет встроенную светодиодную подсветку, а также встроенный аккумулятор, поэтому может работать автономно. Зарядки хватает на несколько месяцев. Зеркало не искажает изображение, что довольно важно при нанесении макияжа. Данное зеркало может стать незаменимым для каждой девушки.

US $12.59 - 15.95

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Ручной фрезер

Данный фрезер от фирмы HILDA является многофункциональным инструментом. Устройство отлично подходит для тонких работ и небольшого ремонта в доме. Комплектуется большим набором насадок и приспособлений, которые можно выбрать по желанию при заказе. Фрезер имеет шесть режимов скорости за счет этого можно достичь необходимого результата при работе.

US $24.58 - 75.97

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Беспроводная колонка

Беспроводные колонки пользуются большой популярностью. Данная модель имеет стильный дизайн, а за счет качественных материалов примененных в изготовлении, колонка комфортная и приятная на ощупь. Устройство имеет динамик мощностью 10 В, емкость батареи составляет 1200 мАч. Зарядки хватает на 4 часа работы. Купив колонку, вы сможете наслаждаться настоящим и прекрасным звуком в любое время.

US $13.39 - 14.08

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Набор ключей

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Набор гаечных ключей, это инструмент без которого не обойтись настоящему мужчине. Ключи изготовлены из качественной инструментальной стали, что очень удобно при работе. Для каждого ключа в чехле имеется свой карман, что довольно удобно во время использования и хранения набора. Ключи хорошего качества и имеют положительные отзывы у покупателей.

US $11.33 - 36.37US

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