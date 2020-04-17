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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: внешний аккумулятор на 2000 мАч, солнцезащитные очки и другие товары

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Внешний аккумулятор

Это очень хороший внешний аккумулятор. Зарядка осуществляется через вход micro USB или type-c с верхней части устройства. На устройстве есть светодиодные индикаторы, показывающие уровень зарядки, что очень удобно. Устройство можно использовать для зарядки любых гаджетов, для этого в нем имеется 20000 мАч электроемкости.

US $16.99 - 19.99

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Флешка

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Хочу предложить вашему вниманию забавную флешку, которая порадует детей и не только своим внешним видом. Флешка яркая, а изготовлена она из приятного на ощупь материала.  У продавца имеются флешки емкостью от 4 Гб до 64 Гб на ваш выбор.

US $1.93 - 3.72

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Солнцезащитные очки

Фирма KINGSEVEN предлагает мужские солнцезащитные очки, без которых не обойтись летом. Оправа в очках из алюминиевого сплава, а линзы имеют зеркальное покрытие, которое обладает антибликовым эффектом. Продавец отправляет товар в хорошей качественной упаковке и с чехлом для очков, что гарантирует сохранность товара при транспортировке. Данный товар имеет хорошие отзывы и был заказан более 5600 раз.

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US $12.75

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Умное зеркало для макияжа

Фирма Xiaomi предлагает сенсорное зеркало для макияжа. Зеркало имеет встроенную светодиодную подсветку, а также встроенный аккумулятор, поэтому может работать автономно. Зарядки хватает на несколько месяцев. Зеркало не искажает изображение, что довольно важно при нанесении макияжа. Данное зеркало может стать незаменимым для каждой девушки.

US $12.59 - 15.95

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Ручной фрезер 

Данный фрезер от фирмы HILDA является многофункциональным инструментом. Устройство отлично подходит для тонких работ и небольшого ремонта в доме. Комплектуется большим набором насадок и приспособлений, которые можно выбрать по желанию при заказе. Фрезер имеет шесть режимов скорости за счет этого можно достичь необходимого результата при работе.

US $24.58 - 75.97

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Беспроводная колонка

Беспроводные колонки пользуются большой популярностью. Данная модель имеет стильный дизайн, а за счет качественных материалов примененных в изготовлении, колонка комфортная и приятная на ощупь. Устройство имеет динамик мощностью 10 В, емкость батареи составляет 1200 мАч. Зарядки хватает на 4 часа работы. Купив колонку, вы сможете наслаждаться настоящим и прекрасным звуком в любое время.

US $13.39 - 14.08

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Набор ключей

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Набор гаечных ключей, это инструмент без которого не обойтись настоящему мужчине. Ключи изготовлены из качественной инструментальной стали, что очень удобно при работе. Для каждого ключа в чехле имеется свой карман, что довольно удобно во время использования и хранения набора. Ключи хорошего качества и имеют положительные отзывы у покупателей.

US $11.33 - 36.37US

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Дима Голков
12:59
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Сергей Боровой
12:56
вякают тупорезы вроде тебя, ни один здравомыслящий человек, даже не особо образованный, не поведется на такой развод, и apple это как раз понимает, а про такие "машины" будешь рассказывать себе подобн...
Стоимость видеокарты AMD Radeon Pro W5700X от Apple удивила экспертов Тechspot
Дима Голков
12:49
Да, наценка за бренд присутствует, но колхозники не понимают зачем нужны такие машины и что-то вякают про какую то секту.
Стоимость видеокарты AMD Radeon Pro W5700X от Apple удивила экспертов Тechspot
Yolanda Tarska
12:49
Это проф рабочая станция, тут покупают для работы, если есть деньги и их умеют заработать. Любая другая техника, тот же трактор, колоссально дороже.
Стоимость видеокарты AMD Radeon Pro W5700X от Apple удивила экспертов Тechspot
Samorez
12:40
Стоп, разве Rx570 может в Ведьмаке в FHD на ультрах в 61 фпс? Насколько я помню, 580 и 1060 выдавали 53-56...
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Graash
12:39
Потому, что базовая 580х стоит 400 баков, доплата за 1 5700 - 600 баков, за две - 1600 баков. Грамотей.
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Jaster
12:39
Было бы неплохо добавить Рязань 3400G без видяхи но с памятью пошустрее..
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Yuri Myakotin
12:29
Яблочную секту разводят все на бОльшие и бОльшие деньги.
Стоимость видеокарты AMD Radeon Pro W5700X от Apple удивила экспертов Тechspot
yurykoff
12:25
учитывая стоимость 9600k и для разгона нам надо мать z370 которая тоже дорогая .... причем ради того , что бы на 5% обойти 3600х ну такое себе ....Уже объективно 3600 практически лучший, но есть вариа...
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Алексей Кузнецов
12:24
после 680 gtx sli на 2080s разницы особо не увидел
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