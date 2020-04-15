Насадка для душа

Насадка для душа идеально подойдет для вашей ванны. Это товар способен скрасить обычное купание в душе. Эффект свечения достигается благодаря встроенным светодиодам. Насадка не требует дополнительного источника питания. Продукт является экологически чистым и энергосберегающим. Семь цветов меняются при протоке воды через данную насадку во время использования душа.

US $0.55 - 7.80

Перейти в магазин

IP- камера

реклама

В нашем современном мире беспроводные камеры пользуются большой популярностью. Данная модель камеры имеет функцию радио няни, что позволяет родителям в любой момент следить за ребенком через смартфон. Камера имеет функцию голосовой связи, угол обзора по диагонали на 111,2 градуса. Камера имеет датчик движения и поддерживает функцию оповещения на смартфон.

US $25.99

Перейти в магазин

Настольная лампа для растений

Для любителей выращивать цветы и рассаду хочу предложить светодиодную лампу. Данная модель имеет три режима таймера, пять режимов яркости с регулировкой, а также три варианта на ваш выбор освещения. Изготовлена лампа из экологически чистого алюминия. Лампа может вращаться на 360 градусов. С помощью лампы растения получают много света и растут быстрее, а также со здоровыми стеблями и листьями.

реклама

US $4.17 - 17.54

Перейти в магазин

Беспроводные наушники

Фирма Tiso предлагает беспроводные наушники хорошего качества. Данная модель наушников имеет эргономичный дизайн и идеально подходит для ушного канала, такая модель не вылетает и их удобно носить. Наушники имеют чистый сочный звук. Кейс для наушников представлен в виде маленькой коробочки, которую удобно носить в кармане. В данном товаре хорошо сочетаются цена и качество.

US $20.58

Перейти в магазин

Стилус

Данный стилус предназначен для планшетов и других графических устройств. Стилус тонкий и хорошо сидит в руке. Стилус имеет одну кнопку включения, что очень удобно включил, для активации его нужно просто включить, нет необходимости устанавливать разные программы. Стилус имеет большую емкость батареи на 140 мАч, зарядки хватает на 10 часов непрерывной работы. У продавца имеется в продаже два варианта белый и черный.

US $15.89 - 16.89

Перейти в магазин

Чашка конструктор

Хочу предложить вашему вниманию интересную чашку для детей. Чашка изготовлена из пищевого пластика и является экологической. Данная чашка имеет емкость в 350 мл. У продавца имеется большой ассортимент на ваш выбор. В комплект чашки входят маленькие кирпичики конструктора, которые нужно собирать, что очень понравиться вашему ребенку и будет развивать моторику пальцев, а также идеально подойдет для подарка.

US $2.89

Перейти в магазин

Светодиодная лента

реклама

Светодиодная лента создаст новые и захватывающие эффект в интерьере вашего дома, а также идеально подойдет для освещения витрин, прилавков. У продавца в продаже имеется бухты от 50см до 500см. В комплект входит лента с USB разъемом, пульт управления для выбора цвета. Лента имеет самоклеящуюся поверхность для легкого нанесения на любую чистую поверхность.

US $1.10 - 8.21

Перейти в магазин

Смотрите также:

реклама