Зарядный кабель для смартфона

Сегодня хочу начать свою подборку со светящегося, магнитного зарядного кабеля для смартфона. Длина кабеля один метр что очень удобно при зарядке. Магнит держится крепко и имеет возможность вращения на 360 градусов. При включении кабеля к зарядному блоку кабель начинает издавать приятное переливное свечение. У продавца есть большой выбор разных цветов подсветки. При заказе можно выбрать разъемы, которые подходят ко всем популярным смартфонам.



US $0.88 - 2.65

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Маска для сварочных работ

Фирма DEKO является отличным изготовителем качественных инструментов. А сегодня я хочу предложить вам маску для сварочных работ. Сварочная маска с автозатемнением, наголовник оснащен регулировкой по размерам, а шарнирное соединение наголовника позволяет опускать и поднимать маску на 180 градусов. Работу датчиков обеспечивается встроенным литиевым аккумулятором и солнечной батареей. Маска обеспечивает эффективную и полную защиту при работе со сварочным аппаратом.

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US $17.38 - 19.22

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Точилка для ножей

Точилка для ножей имеет стильный и безопасный дизайн, легко чиститься и компактна для хранения. Нескользящие резиновые ножки обеспечивают устойчивость при заточке. Изготовлена из вольфрамовой стали и керамики. Точилка для ножей имеет три этапа заточки. Данный товар пользуется большим спросом и был заказан более 29000 раз. У продавца в наличии большой выбор цветовой гаммы.

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US $6.94 - 10.02

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Мужские часы

Данная модель часов имеет роскошный стиль, а также высококачественный кварцевый механизм, который установлен в водонепроницаемый корпус. Часы имеют светящуюся функцию и подходят для всех случаев жизни. Часы изготовлены из нержавеющей стали и покрыты нестираемым покрытием.

US $20.99 - 23.99

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Швабра для уборки полов

Данная модель швабры предназначена для влажной и сухой уборки. Вращается швабра на 180 градусов, что очень удобно при уборке. На рабочей поверхности швабры применен материал из микрофибры, благодаря микро волокну швабра способна поглощать мельчайшие частички грязи и пыли. Объем резервуара на 300 миллилитров удобен и позволяет долго заниматься влажной уборкой без пополнения водой.

US $12.15 - 24.27

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Автомобильный держатель для смартфона

Держатель имеет аккуратный внешний вид и фиксируется на дефлектор воздуховода. Данная модель держателя подойдет для любого смартфона. Смартфон фиксируется надежно, и он довольно туго открепляется, что обезопасит смартфон даже при движении по бездорожью. Приходит товар в надежно упаковке с чехлом и магнитным поворотным кронштейном.

US $9.39 - 10.33

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Массажер для глаз

Ваши глаза устали, вы хотите расслабиться, тогда данный беспроводной массажер с успокаивающими звуками природы для вас. Массажер имеет три режима работы. Точечный массаж и деликатное инфракрасное тепло, то что нужно в конце рабочего дня для глаз. Просто оденьте очки, благодаря уникальному дизайну они идеально сядут по форме вашего лица снимут напряжение, улучшат кровообращение, уберут опухлость и усталость глаз.

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US $29.38 - 44.40

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