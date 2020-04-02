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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: умный замок, игровая мышка и многие другие товары

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Электронный замок 

Хочу представить вашему вниманию замок со сканером отпечатка пальца, ваш отпечаток является ключом к замку. Замок можно открыть всего за одну секунду, и он поддерживает возможность сохранить до десяти отпечатков пальцев. Замок изготовлен из цинкового сплава, и конструкция является водонепроницаемой. Данную модель можно использовать на улице, а также он отлично подойдет для шкафов в офисе. Внизу замка есть гнездо для зарядки.

US $11.53 - 11.79

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Женский купальник

Скоро лето время отпусков и отдыха на море, а для этого нужен новый красивый купальник, Данная модель купальника сшита очень качественно имеет ровные швы, нитки не торчат, ткань плотная.  Купальник с регулированными бретельками, которые можно при желании снимать. В продаже имеется большой выбор цветов и дизайнов, а также в наличие есть все распространенные размеры.

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US $9.95

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Игровая мышка

Эта мышка для тех, кто любит удобство и простоту. Мышка имеет яркую подсветку, сама переходит в спящий режим если не использовать пару минут. Изготовлена из качественного пластика. На мышке имеется семь кнопок для обеспечения удобства в играх и во время обычного использования. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество.

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US $24.99

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Ручной душ

Фирма FOHEEL предлагает оригинальную душевую насадку для ручного душа. Данная модель концентрирует струю и имеет высокое давление воды, а также три режима работы и одну кнопку для остановки воды, что очень удобно при купании для экономных людей. Душ удобен в использовании и прост в обслуживании. Пластик хорошего качества, а лейка тяжеловатая, но удобная.

US $7.45 - 14.34

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Автомобильное пусковое устройство 

Если вы часто не можете завести авто, тогда этот прибор для вас. Устройство с легкостью заведет ваш автомобиль даже при минусовой температуре. Данное устройство можно использовать для бензиновых транспортных средств с объёмом двигателя менее 4.0 л или дизельных с объемом менее 2,5 л. Товар имеет хорошие отзывы у покупателей. Емкость аккумулятора 8000 мАч, а пусковой ток составляет 800 А. 

US $48.80

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Велосипедная маска для лица 

Фирма ROCKBROS предлагает велосипедную маску для лица с фильтром. Данная модель маски длительного пользования, но фильтр рекомендуется менять каждые 30 дней. Материал на маске из ткани для дайвинга. Маска с активируемым углем и двухсторонним клапаном конденсации. Маска имеет пять слоев защиты, которые улавливают различные вредные вещества. Маску можно комбинировать с отдельно приобретёнными очками для лучшей защиты. 

US $6.46 - 34.65

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Зарядное устройство

Фирма BASEUS предлагает нам компактное сертифицированное зарядное устройство. Данная модель зарядного устройство имеет три USB выхода с общей мощностью в 65W. Это универсальная быстра зарядка для любого смартфона или других устройств. Товар имеет отличные отзывы у покупателей и был заказан более 9500 раз.

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US $27.59 - 29.01

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13:00
...и в завершении погнала перечень технологий от нвидии, хотя в рх 5700 (кроме лучей) их точно не меньше,если не больше... автор явно пиарит нвидию...) а значит такие обзоры и нафиг не нужны...
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