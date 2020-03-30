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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: автомобильный пылесос, диспенсер для мыла и многое другое

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Всем привет, дорогие читатели.  Сегодня в честь 10-ти летия продолжается большая распродажа на Aliexpress и продлится до 01.04.20. Сейчас можно приобрести товары с максимальными скидками. Ниже опубликованы ссылки на главную страницу распродажи, а также на центр купонов.

Главная страница распродажи 

Центр купонов 

Автомобильный пылесос

Сегодня хочу начать свою подборку с автомобильного пылесоса. Данная модель очень компактная и с большой мощностью. Автомобильный пылесос высококачественный, прочный и устойчив к падениям, запускается нажатием одной кнопки. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, а пылесос имеет тройной фильтр, который можно использовать повторно предварительно помыв его. Пылесос очистит ваш автомобиль в труднодоступных местах. У продавца имеется два цвета на ваш выбор.

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US $34.99

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Дозатор жидкого мыла

Данная модель дозатора жидкого мыла рассчитана на 400 миллилитров и имеет встроенный сенсорный датчик, как только под выходное отверстие попадают руки или посуду, сразу выходит мыло. Идеально подойдет для дезинфицирующих средств. У продавца имеется несколько вариантов на ваш выбор, в комплект батарейки не входят их придется купить отдельно. Товар пользуется большим спросом и был заказан более 4900 раз.

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US $11.42 - 12.03

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Овощерезка

Овощерезка идеальный инструмент для приготовления пищи, который выбирают многие хозяйки. Овощерезка изготовлена из пищевой нержавеющей стали и экологического пластика. В набор входят сменные лезвия всех видов для овощей, фруктов, сыра.  С помощью этого кухонного режущего набора вы можете экономить до 70% вашего времени при приготовлении пищи.  

US $11.53 - 15.34

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Тренажерная доска

Тренировочная доска станет отличным помощником для того, что бы привести себя в норму к лету. Без больших усилий вы сможете укрепить и подтянуть мышцы. Доска имеет четыре цвета, которые ориентированы на различные части мышц (синий-грудь, красный-плечи, желтый-спина и зеленый-трицепс). Тренировочная доска имеет компактные размеры.

US $9.90 - 18.70

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Ирригатор для полости рта

Для тех, кто заботится о своем здоровье, и зубах хочу представить вашему вниманию стоматологический ирригатор, который удаляет зубной налет и грязь между зубами и под линией десен. Струя глубоко и тщательно очищает зубы и десна. Ирригатор имеет три режима работы, заряжается через USB, время зарядки пять часов. В комплекте с устройством поставляется пять сменных сопел, и USB кабель для зарядки. Ирригатор обеспечивает простой и эффективный способ поддержания здоровых зубов и десен в домашних условиях. 

US $25.99

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Ночник

Данный светильник станет хорошим дополнением к интерьеру в детской комнате. Светильник имеет три режима подсветки, регулируется яркость, есть функция вращения, что придает комнате еще большего волшебства. В комплект входит пять слайдов, которые можно менять. Светильник работает от двух видов источников питания, первый это USB кабель, а второй это батарейки. Такая покупка может хорошо порадовать вашего ребенка.

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US $11.46 - 11.70

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Чехол для автомобильных сидений

Данная модель защитного чехла для авто является универсальной. В продаже имеется большой выбор цветовой гаммы. Чехол изготовлен из специальной микрофибры, данный материал дышит и позволяет немного вентилировать кожу в жаркие дни. Чехлы удобны в использовании и стирке. Товар недорогой, но качественный и имеет положительные отзывы.

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US $24.36

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Смотрите также:

Главная страница распродажи  

Центр купонов 

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