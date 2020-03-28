Всем привет, дорогие читатели. Сегодня в честь 10-ти летия продолжается большая распродажа на Aliexpress и продлится до 01.04.20. Сейчас можно приобрести товары с максимальными скидками. Ниже опубликованы ссылки на главную страницу распродажи, а также на центр купонов.

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Центр купонов

Налобный фонарик

Фонарик является тем устройством, без которого вам не обойтись в ночное время, когда вы в походе, в дороге или дома. Данная модель изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава. Продавец предлагает две модели на ваш выбор. Фонарик имеет три режима работы и высокую яркость. Данный товар был заказан более 17000 раз.

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US $7.59 - 20.99

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Планшет для рисования

Далее хочу представить вашему вниманию планшет для рисования. Эта модель имеет хорошее качество, и стилус рисует очень точно. В комплект входит адаптер питания. Планшет работает со всеми популярными графическими редакторами и программами. Имеется восемь горячих клавиш, при помощи которых можно настроить планшет в соответствии с вашими творческими привычками, такие как увеличение, уменьшение, прокрутка вверх и вниз и многое другое. Товар приходит в качественной упаковке и имеет хорошие отзывы у покупателей.

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US $198.00

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Термос

Вы собираетесь на природу или идёте в поход, тогда вам просто не обойтись без термоса. Данная модель термоса из нержавеющей стали. Продавец предлагает несколько вариантов емкости и большой выбор цветовой гаммы на ваш вкус. Товар приходит в качественной упаковке, что гарантирует целостность. В комплект входит ремень и ершик для мытья. Термос удерживает тепло до 24 часов.

US $12.24 - 37.46

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Вакуумный упаковщик

Вакуумный упаковщик является еще одним современным гаджетом на кухне, который продлит срок хранения продуктов. Данное устройство может понадобится не только дома, но и на выездных мероприятиях. В комплект входят 10 упаковочных пакетов, которые всегда можно докупить отдельною. Данный товар был заказан белее 3900 раз и продавец имеет хороший рейтинг 4,9 из 5.

US $20.72 - 23.03

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Беспроводные наушники

Фирма Xiaomi предлагает беспроводные наушники хорошего качества. Данная модель наушников имеет чистый и сочный звук. Зарядки кейса хватает на 12 часов работы. Кейс для наушников выполнен в виде маленькой коробочки, которую удобно носить в кармане. В данном товаре хорошо сочетаются цена и качество. В комплект входят силиконовые амбушюры разных размеров.

US $18.22 - 42.10

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Внешний аккумулятор на 10000 мАч

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Данное устройство очень удобно в использовании и может одновременно заряжать три гаджета. Для этого в нем имеется 10000 мАч электроемкости. Это хороший товар, где хорошо сочетаются цена и качество продукта. Продавец предлагает большой выбор цветовой гаммы. Товар был заказан 13000 раз.

US $9.59 - 11.58

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Электрическая полировальная машинка

Фирма Hilda представляет вашему вниманию полировальную машинку. Полировальная машинка работает от сети 220 вольт и имеет регулировку скоростей, проста и удобна в роботе, имеет современный дизайн и легкий вес, что очень важно в работе. В комплекте идет одна меховая насадка для полировки.

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US $21.22 - 25.47

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