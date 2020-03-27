Всем привет, дорогие читатели. Сегодня в честь 10-ти летия стартовала большая распродажа на Aliexpress и продлится до 01.04.20. Сейчас именно тот момент, когда нужно приобрести товары, которые вас интересовали. Ниже опубликованы ссылки на главную страницу распродажи, а также на центр купонов, в котором можно подобрать купоны на скидку на интересующие вас товары.

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Центр купонов

Беспроводные наушники

В наше время беспроводные наушники стали очень популярными среди покупателей и пользуются большим спросом. Одним из таких популярных представителей являются наушники UKKUER. В комплекте помимо наушников входит микро USB кабель для зарядки, аудио кабель 3,5 мм и инструкция. Данные наушники имеют чистый звук, а также уникальный складной дизайн, что делает их более портативными. Зарядки кейса хватает на долгое время. Данный товар заказали более 16700 раз и у покупателя много положительных отзывов.

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US $16.88 - 17.15

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Видео проектор

Фирма CRENOVA подставляет вашему вниманию видео проектор новинку 2020 года. Данная модель имеет красивый дизайн, линзы с высоким коэффициентом пропускания, высокая термостойкость, а также большой яркостью. Фокусировка хорошо регулируемая, что позволяет обеспечить хорошую картинку. Видео проектор имеет несколько режимов работы и настройки цветовой температуры, поэтому вы можете легко добиться реалистического цвета. В данном товаре хорошо сочетаются цена и качество.

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US $203.33 - 251.95

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Набор одноразовых масок

Сегодня каждый из нас должен позаботится о своем ближнем, поэтому набор одноразовых масок нам необходим. Данная маска трех слоёная, имеет мягкую структуру и водонепроницаемая. Маска не является стопроцентной защитой, но все равно в определенных ситуациях могут вам защитить. Петли для ушей эластичные благодаря этому вы будете чувствовать себя комфортно.

US $15.89 / набор

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Массажный-пистолет

У вас тянет шею, болит спина или плечо тогда вам нужен массажер-пистолет. Уже после первого применения видны результаты. Данная модель имеет мощный двигатель, но при этом работает тихо. Массажер-пистолет имеет шесть скоростей работы и три уровня регулировки. Работы устройства хватает на полных шесть часов от аккумулятора. Товар имеет хорошие отзывы у покупателей и был заказан более 4900 раз.

US $42.70 - 48.65

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Автомобильные светодиодные лампы

Хорошее освещение для автомобиля является основой безопасности и удобства на дорогах. Светодиодные лампы HLXG изготовлены из алюминиевого сплава. Лампы имеют цельный корпус со встроенной вентиляторной системой охлаждения. У продавца имеется в продаже два варианта на ваш выбор. Лампы идут в комплекте из двух штук.

US $18.82 - 26.37 / набор

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Розетка с USB портами

Данная розетка имеет два USB порта для подзарядки различных устройств, а также у продавца имеется удобный настенный кронштейн для фиксации на нем любого смартфона. При помощи такого устройства можно легко и быстро и удобно зарядить телефон, а при зарядке можно не беспокоиться о сохранности гаджета.

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US $3.25 - 5.92

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Радиоуправляемая машина

Фирма CEVENNESFE предлагает новую модель радиоуправляемой машинки. Данная модель имеет хорошую проходимость, и амортизация позволяет играть этой машинкой как в квартире, так и на улице. Качество пластика очень хорошее, а фары на крыше светятся. Данная модель принесет радость и массу впечатлений не только вашему ребенку, но и вам.

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US $14.04 - 38.14

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