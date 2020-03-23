Всем привет, дорогие читатели. В данной публикации я собрала для вас полезные и интересные товары с сайта Aliexpress, а также хочу напомнить, что уже 27.03.20 стартует большая распродажа в честь юбилея интернет магазина. Но уже сейчас вы можете добавить любые интересующие вас товар в свою корзину. Ниже я также оставлю ссылку на центр купоном, в котором можно найти дополнительные скидки на интересующие вас товары. Всем приятных покупок по выгодной цене.

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Центр купонов

Мощный монокуляр

Монокуляр является отличным выбором для тех, кто хочет хорошо разглядеть удаленные предметы. Монокуляр имеет надежную оптику с характеристиками 25-75x70. Кроме того, большой объектив диаметром 70 мм может собрать свет, необходимый для просмотра в условиях низкой освещенности, таких как сумерки или рассвета, и для наблюдения за ночным небом. Поставляется монокуляр в комплекте с мягким футляром для переноски и выдвижным штативом.

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US $61.75 - 82.78

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Увеличитель для экрана смартфона

Увеличитель для экрана является хорошим подарком для детей, так как помогает им защитить глаза. Лучший подарок для пожилых, поможет им видеть экран белее четким. Данная модель имеет функцию громкой связи. Размер экрана 12 дюймов размер изделия составляет 25,5х19,5х3,5. Для удобства устройство работает от аккумулятора 18650, который можно заряжать, не вынимая из увеличителя. Изображение на экране четкое и качественное.

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US $12.07

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Квадрокоптер

Данная модель дрона оснащена многофункциональной, широкоугольной камерой, которая способна запечатлеть каждый красивый и незабываемый момент вашей жизни. Дрон довольно прост в использовании он очень хорошо держит высоту, зарядки хватает на 13-15 минут полета. Приходит модель в качественном чехле, в комплект входит запасные винты, аккумулятор и зарядное устройство. Данная модель имеет хорошие отзывы у покупателей.



US $24.67 - 61.75

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Солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки являются одним из аксессуаров без которого летом не обойтись. Хочу предложить вам мужские и женские очки с алюминиевой оправой и зеркальными линзами, которые покрыты антибликовой пленкой. Данная модель пользуется большим спросом и была заказана более 3700 раз. У продавца большая цветовая гамма линз на ваш выбор.

US $8.06

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Автомобильный видеорегистратор

Данная модель видеорегистратор имеет большой экран в виде зеркала заднего вида с диагональю 4,3 дюйма. Видеорегистратор имеет широкий угол съемки в 170 градусов. Изображение съемки высокого качества позволяет определить важные детали в случаи выяснения конфликтных ситуаций. В комплекте имеется также камера заднего вида с инфракрасными светодиодами для обеспечения ночной съемки. Регистратор приобретен уже более 7000 раз, а покупатели оставили много хороших отзывов.

US $20.96 - 53.84

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Селфи-палка

Вы едите отдыхать и хотите иметь незабываемые снимки от отдыха тогда вам нужна селфи-палка. Фирма Bonola предлагает модель со скрытым кронштейном для смартфона. Данная селфи-палка изготовлена из алюминия, а ее максимальная длина составляет 900 мм. Товар приходит в качественной упаковке и имеет хорошие отзывы у покупателей.

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US $13.81

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Защитные очки

Данная модель очков подходит, как для отдыха в горах, так и для строительных работ. Очки пыленепроницаемые и всегда защитят ваши глаза. Очки имеют зеркальные отражающие линзы, а также имеет специальное покрытие защищающие от царапин. В данной модели стекла вынимаются из оправы, что позволяет использование одной оправы и несколько разных стекол. Сами стекла хорошего качества они не просто затемняют, а повышают резкость. У продавца имеется пять вариантов на ваш выбор.

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US $1.85 - 3.33

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Смотрите также:

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Центр купонов