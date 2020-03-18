Светодиодный ночник

Сегодня я хочу начать свою подборку с ночного светильника в виде луны. Данная модель светильника может стать хорошим подарком для друзей. В светильнике регулируется яркость, что создаст загадочность и романтику в комнате. Зарядки хватает на 10 часов работы, светильник изготовлен из безопасного и экологического материала. У продавца имеется разные варианты на ваш выбор.

US $6.80 - 27.05

Перейти в магазин

Мини проектор

реклама

Хотите смотреть кино дома, тогда вам нужен проектор. Данная модель проектора имеет яркость 2800 Люменов, что позволяет сделать изображение ярче и четче. Проектор имеет красивый дизайн и эксклюзивную систему вентиляции, которая предотвращает, перегрев проектора и уменьшает уровень шума, что позволяет наслаждаться просмотром фильмов. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. Товар был заказан более 6000 раз.

US $75.66 - 116.08

Перейти в магазин

Зубная щетка

Электрическая зубная щетка Seago лучшая модель в своём классе для всей семьи. Seago SG-507 осветляет зубы уже после первых нескольких применений, вы это заметите сами на своём примере. Данная модель электрической зубной щетки имеет комплект насадок из высококачественного нейлона, есть умный таймер, который запрограммирован работать ровно 2 минуты, и имеет пять режимов работы.

реклама

US $16.84 - 39.90

Перейти в магазин

Паровой утюг

Фирма KONKA предлагает вашему вниманию портативный отправитель для одежды, который подходит для любых видов ткани. Данная модель имеет три режима термостата, мощность составляет 1500 ватт, объем водяного резервуара 250 миллилитров. Компактная модель, которая подходит для дома, гостиницы и путешествий. Покупайте и всегда будите выглядеть элегантно.

US $25.32

Перейти в магазин

Спортивные наушники

Данная модель наушников стала очень популярной среди покупателей и пользуется большим спросом среди любителей спорта и также наушники хорошо подходят для повседневного вождения автомобиля. Наушники имеют чистый сочный звук. Зарядки хватает на долгое время работы. У продавца имеется три варианта цветов на выбор.

US $21.81

Перейти в магазин

Светодиодный светильник для улицы

Для тех, кто живет в своем доме или имеет дачу, хочу представить вашему вниманию светильник в виде одуванчика. Данная модель отлично впишется на вашей лужайке и создаст уют и хорошее освещение. Светильник водонепроницаемый и имеет 8 режимов свечения, длина составляет 85 сантиметров. Продолжительность освещения 8 часов, а общее количество светодиодов 150 штук. Товар приходит в качественной упаковке, продавец имеет хорошие отзывы.

US $8.98 - 19.45

Перейти в магазин

реклама

Смартфоны и аксессуары со скидкой до 50 %

http://ali.pub/4kohsd