Автомобильное зарядное устройство

Фирма ROCK предлагает вашему вниманию универсальное автомобильное зарядное устройство. Мощность зарядного устройства составляет 15 ватт, подключается зарядка в разъем прикуривателя. Данная модель имеет светодиодный дисплей, и два USB выхода. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. Товар был заказан более 4500 раз.

US $2.44 - 3.96

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IP-камера

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Данная модель камеры имеет панорамный обзор на 320 градусов и возможность наклона по вертикали на 90 градусов. Камера поддерживает 4-кратный цифровой зуммер. Данная модель имеет водонепроницаемый корпус и ее можно устанавливать на улице. Камера имеет функцию двухсторонней голосовой связи, функцию ночного видения, а также поддерживает функцию оповещения на смартфон в случае активации датчика движения.

US $30.58 - 39.60

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Чехол для дивана

Чехол защитит ваш диван от внешнего воздействия и надолго сохранит его привлекательный вид. Данная модель чехла изготовлена из мягкой ткани, что создает еще больше уюта и комфорта. У продавца имеется 6 вариантов расцветок, а также большой выбор размеров. Чехол удобен в использовании и прост в чистке.

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US $5.22 - 29.62

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Пульсометр

Для тех, кто заботится о своем здоровье, и здоровье своих родных хочу представить пульсометр. Прибор имеет дисплей с подсветкой. Отображает несколько медицинских показателей, таких как насыщенность крови кислородом и пульс. У продавца имеется 5 цветов на ваш выбор. В эксплуатации очень прост и удобен. Покупайте и будьте всегда здоровы.

US $11.52

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Автомобильный компрессор

Данная модель компрессора позволяет накачать стандартную автомобильную шину за 4-6 минут. Компрессор имеет два отделения на своем корпусе для хранения кабеля и шланга. Для работы в ночное время предусмотрено светодиодное освещение. В комплекте имеются три дополнительные насадки и адаптеры, которые делают компрессор универсальным.

US $21.06 - 22.87

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Цифровой мультиметр

Это высококачественный, многофункциональный цифровой мультиметр. Он имеет большой дисплей. Устройство имеет защиту от перегрузки и функцию индикации низкого напряжения батареи. Это идеальный инструмент для электрика. Длина проводов составляет 1 метр, провода эластичные и удобны в использовании. Мультиметр укомплектован чехлом, а вот батарейку придется купить отдельно.

US $11.54 - 12.59

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Велосипедный компьютер

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Фирма WEST BIKING предлагает хороший велосипедный компьютер. Даная модель водонепроницаемая, имеет большой экран 2,8 дюйма с подсветкой, может измерять температуру и скорость, прост в установке и в пользовании. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. Продавец имеет хорошие отзывы.

US $3.99 - 16.28

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