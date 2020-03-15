Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: автомобильное зарядное устройство, чехол для дивана и многое другое
Автомобильное зарядное устройство
Фирма ROCK предлагает вашему вниманию универсальное автомобильное зарядное устройство. Мощность зарядного устройства составляет 15 ватт, подключается зарядка в разъем прикуривателя. Данная модель имеет светодиодный дисплей, и два USB выхода. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. Товар был заказан более 4500 раз.
US $2.44 - 3.96
IP-камера
рекламаДанная модель камеры имеет панорамный обзор на 320 градусов и возможность наклона по вертикали на 90 градусов. Камера поддерживает 4-кратный цифровой зуммер. Данная модель имеет водонепроницаемый корпус и ее можно устанавливать на улице. Камера имеет функцию двухсторонней голосовой связи, функцию ночного видения, а также поддерживает функцию оповещения на смартфон в случае активации датчика движения.
US $30.58 - 39.60
Чехол для дивана
Чехол защитит ваш диван от внешнего воздействия и надолго сохранит его привлекательный вид. Данная модель чехла изготовлена из мягкой ткани, что создает еще больше уюта и комфорта. У продавца имеется 6 вариантов расцветок, а также большой выбор размеров. Чехол удобен в использовании и прост в чистке.
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US $5.22 - 29.62
Пульсометр
Для тех, кто заботится о своем здоровье, и здоровье своих родных хочу представить пульсометр. Прибор имеет дисплей с подсветкой. Отображает несколько медицинских показателей, таких как насыщенность крови кислородом и пульс. У продавца имеется 5 цветов на ваш выбор. В эксплуатации очень прост и удобен. Покупайте и будьте всегда здоровы.
US $11.52
Автомобильный компрессор
Данная модель компрессора позволяет накачать стандартную автомобильную шину за 4-6 минут. Компрессор имеет два отделения на своем корпусе для хранения кабеля и шланга. Для работы в ночное время предусмотрено светодиодное освещение. В комплекте имеются три дополнительные насадки и адаптеры, которые делают компрессор универсальным.
US $21.06 - 22.87
Цифровой мультиметр
Это высококачественный, многофункциональный цифровой мультиметр. Он имеет большой дисплей. Устройство имеет защиту от перегрузки и функцию индикации низкого напряжения батареи. Это идеальный инструмент для электрика. Длина проводов составляет 1 метр, провода эластичные и удобны в использовании. Мультиметр укомплектован чехлом, а вот батарейку придется купить отдельно.
US $11.54 - 12.59
Велосипедный компьютер
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Фирма WEST BIKING предлагает хороший велосипедный компьютер. Даная модель водонепроницаемая, имеет большой экран 2,8 дюйма с подсветкой, может измерять температуру и скорость, прост в установке и в пользовании. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. Продавец имеет хорошие отзывы.
US $3.99 - 16.28
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