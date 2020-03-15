Светодиодный фонарик

Фонарик является тем гаджет, без которого вам не обойтись в ночное время, когда вы в походе, в дороге или дома. Данная модель светодиодного фонарика изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава. После включения фонарика специальный светодиодный индикатор показывает состояние аккумулятора в течение 5 секунд. Данная модель имеет хорошие отзывы у покупателей.

US $22.54 - 29.72

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Внешний аккумулятор на 20000 мАч

Данное устройство можно использовать для зарядки любых гаджетов, для этого в нем имеется 20000 мАч электроемкости. Для удобства на устройстве имеется цифровой дисплей, и три выхода включая USB Type-C. Данное устройство имеет функцию быстрой зарядки. В продаже имеется четыре цвета на выбор.

US $18.81 - 21.26

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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4

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Данная модель браслета имеет большой цветной AMOLED дисплей, который защищен специальным закаленным стеклом. Браслет имеет улучшенный 6-осевой акселерометр, который помогает точнее распознавать и контролировать физическую активность. Также фитнес-браслет может следить за вашим сном и сердцебиением, показывать уведомления со смартфона и мягко будить при помощи вибрации. Вы можете видеть на браслете, кто вам звонит на телефон и сбрасывать звонки, если это нужно. А огромное количество новых расцветок ремешка позволяет выбрать стиль по своему вкусу. Зарядки хватает на 20 дней. Я получила в подарок данную модель и очень довольна.

US $23.99 - 30.39

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Лазерный декоративный светильник

Хотите создать больше комфорта в вашем авто, тогда вам нужен лазерный светильник с эффектом звездного неба. Данная модель универсальная имеет высокую яркость и низкое энергопотребление, он также прост в установке. Светильник работает от напряжения 5 вольт и имеет мощностью 1 ватт. Продавец предлагает три цвета на ваш выбор.

US $1.36 - 3.98

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Набор кухонных принадлежностей

Хочу предложить для хозяек силиконовый кухонный набор из 12 предметов, который станет незаменимым помощником на кухне. Данный набор изготовлен из экологического материала и соответствует всем стандартам качества. Набор идеально подходит для всех видов продуктов. Продавец имеет отличный рейтинг 4,9 из 5, а также на товар было оформлено более 4600 заказов.

US $10.07 - 26.57

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Модный женский рюкзак

Хочу представить вашему вниманию женский рюкзак. Данная модель рюкзака пользуется большим спросом у покупателей. У продавца в наличии большой выбор цветов. В рюкзаке имеется большое количество карманов как внутри, так и снаружи для разных женских мелочей. Рюкзак жесткий на ощупь, что позволяет хорошо держать форму. Данная модель имеет хорошие отзывы у покупателей.



US $14.01

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Покрытие для авто

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Для владельцев авто, которые хотят, чтобы их автомобиль выглядел лучше, данное средство просто необходимо. Это специальное покрытие для защиты лакокрасочного слоя. Данное средство водоотталкивающее, защищает от царапин, защищает от загрязнения, легко и удобно в нанесение. Покупайте и берегите свой автомобиль.

US $5.99 - 19.90

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