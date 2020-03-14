Увлажнитель воздуха

Хочу представить вашему вниманию увлажнитель воздуха. Данная модель увлажнителя маленькая и симпатичная. Емкость для воды составляет 300 миллилитров, а мощность 2 ватта. Данную модель нельзя использовать как полноценный увлажнитель для большого помещения, но как модель для небольшой комнаты или как ароматизатор воздуха это вполне работоспособное устройство. При работе увлажнитель меняет цвета подсветки и это придает помещению хорошую атмосферу. Приходит товар в надежной упаковке, а о продавце покупатели оставили много хороших отзывов.

US $7.38 - 9.64

Перейти в магазин

Набор ручных инструментов

реклама

Фирма DEKO предлагает набор ручных инструментов для настоящих мужчин. Данный набор Можно заказать в разных комплектациях. Хромированная отделка защитит от коррозии, что позволит долго эксплуатировать инструмент. Набор помещается в добротный пластиковый ящик. А в целом инструмент подойдет как домашнему мастеру, так и автомобилисту, стоит выбрать только правильную комплектацию.

US $24.38 - 229.13

Перейти в магазин

Электрическая сковорода для блинов

Сегодня я хочу представить вашему вниманию еще один гаджет для хозяек. Это электрическая сковородка для блинов. Блины на такой сковородке приготовит даже ребенок, она проста и удобна в пользовании. Диаметр рабочей поверхности составляет 20 см. Для удобства в работе на сковороде имеется выключатель с подсветкой. Купив электрическую сковородку, вы всегда сможете быстро приготовить питательный завтрак для всей семьи.

реклама

US $19.02 - 20.49

Перейти в магазин

Подушка для шеи

Вы собрались в длительное путешествие, тогда вам нужна подушка для шеи, чтобы от путешествия остались только приятные воспоминания. Подушка изготовлена из качественного материала. У продавца имеется большой выбор цветовой гаммы. Подушка принимает удобную для вас форму, а велюровый чехол на молнии обеспечивает удобную и быструю стирку. В подушке имеется также карман для мобильного телефона. В целом удобный товар, на который почти 6000 продаж.

US $8.47 - 9.20

Перейти в магазин

Женские кроссовки

Женские кроссовки изготовлены из качественного материала, подошва выполнена из противоскользящего покрытия. Кроссовки это комфортная повседневная обувь, а у продавца имеются все размеры, которые можно выбрать по таблице, что исключит ошибку при заказе. Данная модель имеет хорошие отзывы у покупателей и была заказана более 4900 раз.

US $14.92 - 17.06

Перейти в магазин

Катушка для спиннинга

Для любителей рыбалки хочу представить катушку для спиннинга. Катушка изготовлена в металлическом корпусе и имеет десять подшипников с плавным вращением. У продавца в продаже имеется 6 вариантов, которые отличаются допустимой максимальной нагрузкой. Товар приходит в качественной презентабельной упаковке, поэтому его можно купить на подарок. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество.

US $20.42 - 28.55

Перейти в магазин

Солнцезащитные очки

реклама

И завершат данную подборку солнцезащитные очки. Фирма LIOUMO предлагает вашему вниманию мужские и женские очки с алюминиевой оправой и зеркальными линзами, которые покрыты антибликовой пленкой. В комплект входят: очки, мешочек для очков, салфетка, коробка, футляр. Данный товар был заказан более 3500 раз и имеет положительные отзывы.

US $9.38

Перейти в магазин

Смотрите также:

реклама



