Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: спиннинг для рыбалки, освежитель воздуха и многое другое
Увлажнитель воздуха
Хочу представить вашему вниманию увлажнитель воздуха. Данная модель увлажнителя маленькая и симпатичная. Емкость для воды составляет 300 миллилитров, а мощность 2 ватта. Данную модель нельзя использовать как полноценный увлажнитель для большого помещения, но как модель для небольшой комнаты или как ароматизатор воздуха это вполне работоспособное устройство. При работе увлажнитель меняет цвета подсветки и это придает помещению хорошую атмосферу. Приходит товар в надежной упаковке, а о продавце покупатели оставили много хороших отзывов.
US $7.38 - 9.64
Набор ручных инструментов
рекламаФирма DEKO предлагает набор ручных инструментов для настоящих мужчин. Данный набор Можно заказать в разных комплектациях. Хромированная отделка защитит от коррозии, что позволит долго эксплуатировать инструмент. Набор помещается в добротный пластиковый ящик. А в целом инструмент подойдет как домашнему мастеру, так и автомобилисту, стоит выбрать только правильную комплектацию.
US $24.38 - 229.13
Электрическая сковорода для блинов
Сегодня я хочу представить вашему вниманию еще один гаджет для хозяек. Это электрическая сковородка для блинов. Блины на такой сковородке приготовит даже ребенок, она проста и удобна в пользовании. Диаметр рабочей поверхности составляет 20 см. Для удобства в работе на сковороде имеется выключатель с подсветкой. Купив электрическую сковородку, вы всегда сможете быстро приготовить питательный завтрак для всей семьи.
реклама
US $19.02 - 20.49
Подушка для шеи
Вы собрались в длительное путешествие, тогда вам нужна подушка для шеи, чтобы от путешествия остались только приятные воспоминания. Подушка изготовлена из качественного материала. У продавца имеется большой выбор цветовой гаммы. Подушка принимает удобную для вас форму, а велюровый чехол на молнии обеспечивает удобную и быструю стирку. В подушке имеется также карман для мобильного телефона. В целом удобный товар, на который почти 6000 продаж.
US $8.47 - 9.20
Женские кроссовки
Женские кроссовки изготовлены из качественного материала, подошва выполнена из противоскользящего покрытия. Кроссовки это комфортная повседневная обувь, а у продавца имеются все размеры, которые можно выбрать по таблице, что исключит ошибку при заказе. Данная модель имеет хорошие отзывы у покупателей и была заказана более 4900 раз.
US $14.92 - 17.06
Катушка для спиннинга
Для любителей рыбалки хочу представить катушку для спиннинга. Катушка изготовлена в металлическом корпусе и имеет десять подшипников с плавным вращением. У продавца в продаже имеется 6 вариантов, которые отличаются допустимой максимальной нагрузкой. Товар приходит в качественной презентабельной упаковке, поэтому его можно купить на подарок. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество.
US $20.42 - 28.55
Солнцезащитные очки
реклама
И завершат данную подборку солнцезащитные очки. Фирма LIOUMO предлагает вашему вниманию мужские и женские очки с алюминиевой оправой и зеркальными линзами, которые покрыты антибликовой пленкой. В комплект входят: очки, мешочек для очков, салфетка, коробка, футляр. Данный товар был заказан более 3500 раз и имеет положительные отзывы.
US $9.38
Смотрите также:
рекламаАвтотовары со скидкой до 50%
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила