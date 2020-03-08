Беспроводные наушники

В наше время высоких технологий беспроводные наушники стали очень популярными среди покупателей и пользуются большим спросом. Фирма Mifa предлагает наушники хорошего качества по доступной цене. Данные наушники имеют отличный объёмный звук. Зарядки кейса хватает на 20 часов работы. Наушники подключаются к планшетам, смартфонам и ноутбукам по средствам bluetooth. Приходят наушники в презентабельной коробке, которую можно презентовать на подарок. Товар имеет хорошие отзывы и был заказан более 3500 раз.

US $24.20

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Робот пылесос

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Фирма ILIFE представляет вашему вниманию робот пылесос. Данная модель пылесоса выполняет три функции: сухая уборка, влажная уборка и чистка. На одном заряде пылесос работает более 120 минут, а потом быстро заряжается. Если у вас есть робот пылесос вам не нужна домработница, пылесос очистит все труднодоступные места автоматически в любое время. В наличии только розовый цвет, который отлично впишется в ваш интерьер. Покупайте пылесос и экономьте свое время.

US $149.99

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Потолочный светильник

Светодиодный потолочный светильник станет хорошим решением для вашего дома. Светильник изготовлен из высококачественного материала и является безопасным для человека и окружающей среды. Дизайн разработан так, что свет ложится равномерно по всему помещению. У продавца есть несколько вариантов для заказа, которые отличаются мощностью и могут освещать помещения до 30 квадратных метров. Светильник легко переключается между режимами и имеет богатый выбор цветов. Установив специальное приложение на смартфон вы сможете не только управлять цветовыми режимами, но и прослушивать музыку со встроенного динамика на светильнике. Покупайте и ваш дом станет еще уютней и красивее.

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US $10.83 - 123.71

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Женская сумка

Стильная женская сумка из искусственной кожи станет хорошей покупкой к весне. Удобная в пользовании имеет два вида ручек маленькие и большая на плечо. По вместительности эта модель довольно объемная, так как вы сможете взять с собой не только женские мелочи, но и к примеру планшет. Внутри сумки есть карман на молнии, что очень удобно для пользования. Сумка мягкая и приятная на ощупь.

US $11.86

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Ирригатор для полости рта

Фирма Mornwell представляет вашему вниманию стоматологический ирригатор, который удаляет зубной налет, грязь между зубами и под линиями десен. Нить глубоко и тщательно очищает зубы и десна. Обеспечивает простой и эффективный способ поддерживать здоровье зубов и десен в домашних условиях. Этот ирригатор также идеально подходит для тех, у кого есть брекеты, имплантаты, или коронки. Товар имеет хорошие отзывы у покупателей.



US $32.39 - 34.27

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Гравер

Гравер является многофункциональным инструментом. Гравер потребляет 130 ватт, и отлично подходит для тонких работ и небольшого ремонта в доме. Комплектуется богатым набором насадок и приспособлений при помощи, которых можно сверлить, резать, шлифовать, полировать. Есть удобная возможность регулировки оборотов, это обеспечить более точную обработку мягких материалов.

US $22.50 - 31.50

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Мужские часы

Фирма GUANQIN представляет Вашему вниманию мужские часы. В данной модели часов установлен высококачественный механизм автоподзавода, который заводит часы при малейшем движении рук. В часах имеется механически календарь, которые можно настраивать как удобно. Длина ремешка 24 см. Это хороший выбор для подарка.

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US $51.91

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