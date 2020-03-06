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Подборка полезных и интересных автотоваров с AliExpress, о которых Вы могли не знать: автомобильный видеорегистратор, светодиодные лампы для фар и многое другое

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<b>Ryzen 3990</b> доступен за сотни тысяч рублей
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Сказочно низкая цена на Ryzen 3900X в Регарде. Надо брать.
Ситилинк рушит цену 9900K
Еще одна крутая 2070 и даже дешевле
<b>Корпус в виде вентилятора</b> - это просто топ

Светодиодные лампы для фар

Фары являются деталью, на которую обращаешь внимание в первую очередь. Светотехника на машине основа безопасности и удобства на дорогах. Светодиодные лампы от фирмы BraveWay это очень красивое решение для вашего автомобиля. Лампы светят с яркостью в 12000 люменов и имеют мощность в 80 ватт. В данном товаре хорошо сочетаются цена и качество. Лампы можно заказать со склада в РФ, а также можно выбрать разные типы разъемов.  

US $10.88 - 18.35

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Чехлы для сидений

Чехлы для сидений является идеальной защитой от износа. Чехлы изготовлены из полиэстера, и имеют прослойку из поролона толщиной 3 миллиметра. Изделие удобно в пользовании и стирке. В продаже имеется три цвета на ваш выбор. Товар недорогой, но качественный и имеет положительные отзывы.

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US $13.79 - 23.00

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Автомобильный видеорегистратор

Данная модель видеорегистратора снимает видео с разрешением 1080P и 30 кадров в секунду. Устройство имеет большой десяти дюймовый сенсорный дисплей, на который можно выводить видеосигнал с дополнительной камеры заднего вида. Изогнутая поверхность экрана устойчива к царапинам, и не оставляет отпечатков пальцев. Устройство можно заказать в разных конфигурациях.  



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US $34.43 - 103.69

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Сканер двигателя

Хотите, чтобы ваш автомобиль прослужил дольше, и сэкономить деньги на обслуживании, тогда вам нужен сканер двигателя. Сканер обладает усовершенствованными функциями, которые могут помочь вам найти некоторые глубокие проблемы в вашем автомобиле. Программное обеспечение на пяти языках, удобный дизайн, работает со всеми стандартными протоколами. Батарея для зарядки не требуется, так как сканер работает от электросети автомобиля. Приходит в маленькой качественной упаковке.

US $51.12 - 52.35

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Солнцезащитные очки

Солнечные очки являются одним из аксессуаров, без которых водителю летом не обойтись. Фирма KINGSEVEN предлагает мужские солнцезащитные очки с алюминиевой оправой и зеркальными линзами, которые покрыты антибликовой пленкой. Товар приходит в хорошей качественной упаковке с чехлом для очков. Данный товар был заказан 2300 раз и имеет хорошие отзывы у покупателей.

US $9.36

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Чехол на руль

Данная модель чехла изготовлена из искусственной кожи. Это отличный тюнинг для руля. Помимо декоративной функции чехол выполняет и практические задачи он защищает покрытие руля, утолщает руль, снижает проскальзывание рук. Натягивается чехол туго, а это говорит о том, что чехол не будет соскальзывать. Чехол добавит комфорта и стиля вашему автомобилю.

US $10.13

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Автомобильный держатель для телефона

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Фирма GETIHU предлагает автомобильный держатель для телефонов, который крепится на вентиляционное отверстие без магнитной поддержки мобильного телефона. Изделие имеет хорошее соотношение цены и качества. Держатель удобен и подойдет к любому смартфону.  Данный продавец имеет отличный рейтинг, а также на товар было оформлено более 29000 заказов.

US $3.28 - 3.88

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RadeoForce
15:16
смысл есть, утверждаю как владелец оного. Возможно, 3900Х или 3950Х и нет смысла гнать по множителю без водянки, но 6-8-ядерные - вполне
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