Вакуумный упаковщик

В наше время высоких технологий и прогресса упаковочная машина является еще один современный кухонным гаджетом, который может продлить срок хранения продуктов. Данное устройство может понадобиться не только дома, но и поможет сохранить продукты в походе или в других выездных мероприятиях. В комплекте имеется 10 упаковочных пакетов, которые всегда можно докупить отдельно.



US $20.56 - 22.86

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Лазерный уровень

Вы делаете ремонт, сами строите дом, тогда вам нужен лазерный уровень. В использовании он очень прост и удобен и работает практически без погрешностей. Уровень имеет вертикальный и горизонтальный лучи, они зеленого цвета и видны даже в хорошо освещенной обстановке. В комплект входят настенный кронштейн и дистанционное управление. А также можно заказать дополнительный штатив.

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US $49.56 - 74.49

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Декоративная наклейка

Хотите легко и быстро заделать швы на плитке? Тогда самоклеящаяся декоративная наклейка это товар для вас. Наклейка водонепроницаемая и предохраняет швы от плесени. У продавца в продаже имеется два цвета и три вида размеров на ваш выбор. Товар приходит в качественной упаковке и имеет хорошие отзывы у покупателей.

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US $2.91 - 11.17

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Пресс для чеснока

Это идеальный инструмент для приготовления пищи, который выбирают многие хозяйки. Устройство удобно в эксплуатации и изготовлено из полипропилена и нержавеющей стали. У продавца имеется в продаже два цвета на выбор. Данный товар был заказан более 5000 раз и получил отличные отзывы у заказчиков.

US $0.94

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Удлинитель с розетками ORICO

В нашем современном мире высоких технологий данная розетка незаменимый товар в каждом доме и офисе. Удлинитель имеет пять USB портов, а количество розеток можно выбрать от четырех до восьми штук. Длина удлинительного кабеля составляет 1,5 метра. Устройство изготовлено в прочном пластиковом корпусе. Товар имеет хорошие отзывы у покупателей.

US $21.42 - 24.27

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Сушилка для обуви

Электрическая сушилка для обуви работает от сети 220 вольт, и имеет мощность в 20 ватт. Разогревается устройство за 5 минут, а длина провода составляет 1,1 метра. Устройство хорошо сушит и устраняет неприятный запах, а также продезинфицирует обувь. Каждое утро вы можете обувать теплую и сухую обувь. Особо товар будет полезен тем, у кого в населенном пункте много дождей и влажный климат. У продавца имеется два цвета изделия на выбор.

US $11.54

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Держатель для бумажных полотенец

Держатель для бумажных полотенец является еще один удобным органайзером для кухни и ванной. Держатель удобен в пользовании имеет три отсека для разных типов расходных материалов. В комплекте с держателем имеются острые лезвия, которые помогут отрезать расходные материалы, а также в комплекте имеется крепеж для установки держателя на стену.

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US $11.46

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