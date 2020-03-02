Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: лазерный уровень, сушилка для обуви и многое другое
Вакуумный упаковщик
В наше время высоких технологий и прогресса упаковочная машина является еще один современный кухонным гаджетом, который может продлить срок хранения продуктов. Данное устройство может понадобиться не только дома, но и поможет сохранить продукты в походе или в других выездных мероприятиях. В комплекте имеется 10 упаковочных пакетов, которые всегда можно докупить отдельно.
US $20.56 - 22.86
Лазерный уровень
Вы делаете ремонт, сами строите дом, тогда вам нужен лазерный уровень. В использовании он очень прост и удобен и работает практически без погрешностей. Уровень имеет вертикальный и горизонтальный лучи, они зеленого цвета и видны даже в хорошо освещенной обстановке. В комплект входят настенный кронштейн и дистанционное управление. А также можно заказать дополнительный штатив.
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US $49.56 - 74.49
Декоративная наклейка
Хотите легко и быстро заделать швы на плитке? Тогда самоклеящаяся декоративная наклейка это товар для вас. Наклейка водонепроницаемая и предохраняет швы от плесени. У продавца в продаже имеется два цвета и три вида размеров на ваш выбор. Товар приходит в качественной упаковке и имеет хорошие отзывы у покупателей.
рекламаUS $2.91 - 11.17
Пресс для чеснока
Это идеальный инструмент для приготовления пищи, который выбирают многие хозяйки. Устройство удобно в эксплуатации и изготовлено из полипропилена и нержавеющей стали. У продавца имеется в продаже два цвета на выбор. Данный товар был заказан более 5000 раз и получил отличные отзывы у заказчиков.
US $0.94
Удлинитель с розетками ORICO
В нашем современном мире высоких технологий данная розетка незаменимый товар в каждом доме и офисе. Удлинитель имеет пять USB портов, а количество розеток можно выбрать от четырех до восьми штук. Длина удлинительного кабеля составляет 1,5 метра. Устройство изготовлено в прочном пластиковом корпусе. Товар имеет хорошие отзывы у покупателей.
US $21.42 - 24.27
Сушилка для обуви
Электрическая сушилка для обуви работает от сети 220 вольт, и имеет мощность в 20 ватт. Разогревается устройство за 5 минут, а длина провода составляет 1,1 метра. Устройство хорошо сушит и устраняет неприятный запах, а также продезинфицирует обувь. Каждое утро вы можете обувать теплую и сухую обувь. Особо товар будет полезен тем, у кого в населенном пункте много дождей и влажный климат. У продавца имеется два цвета изделия на выбор.
US $11.54
Держатель для бумажных полотенец
Держатель для бумажных полотенец является еще один удобным органайзером для кухни и ванной. Держатель удобен в пользовании имеет три отсека для разных типов расходных материалов. В комплекте с держателем имеются острые лезвия, которые помогут отрезать расходные материалы, а также в комплекте имеется крепеж для установки держателя на стену.
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US $11.46
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