Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: чехол для дивана, потолочный светильник и многое другое
Электронный замок
Фирма HISMAHO предлагает замок со сканером отпечатка пальца, ваш отпечаток пальца является ключом к замку. Замок можно открыть всего за одну секунду, и он поддерживает возможность сохранить до двадцати отпечатков пальцев. Замок изготовлен из металлического корпуса, который является водонепроницаем. Данную модель можно использовать на улице, а также он отлично подойдет для чемоданов и офисной мебели.
US $12.53
Чехол для дивана
рекламаЧехол изготовлен из эластичной махровой ткани. В продаже имеется, как однотонные чехлы, так и чехлы с разными принтами. Чехлы защищают диваны от негативного внешнего воздействия, надолго сохраняя его привлекательный внешний вид. Чехол удобен в использовании он одевается на диван за 5 минут, а также чехол прост в чистке. Продавец предлагает четыре размера на выбор.
US $14.21 - 24.06
Стразы для украшений
Если вы идете в ногу со временем и хендмейд ваше увлечение, то эти стазы для вас. В продаже имеется огромный выбор камней разных цветов и разной формы. Товар расфасован в пакеты по 50 штук. Стразами вы можете украсить одежду, сумки, сделать прекрасные украшения, браслеты и так далее. Покупайте и делайте свои вещи уникальными.
рекламаUS $0.01 - 1.36
Потолочный светильник
Ультратонкий светодиодный потолочный светильник является современным решением для освещения гостиной, кухни, спальни и других помещений. Высокая яркость светильника позволяет хорошо осветить помещения от 5 до 20 метров квадратных. Светильник прост в монтаже, а при заказе можно выбрать разную мощность устройства.
US $3.71 - 11.32
Робот пылесос
Многофункциональный робот пылесос выглядит как игрушка, а работает как хорошая домработница. Пылесос выполняет три функции сухая уборка, влажная уборка и чистка. Устройство имеет небольшие размеры, а его высота составляет 65 миллиметров, при работе пылесос не издает много шума, а его вес составляет всего 600 грамм. На одном заряде пылесос работает более 100 минут, а после разряда быстро заряжается.
US $29.65
Датчик движения
Данный датчик является современным и недорогим способом защиты своего жилья. Вы можете установить его на дверь, окно и в случае срабатывания вы получите уведомления, на свой смартфон. С помощью этого датчика вы всегда будете уверены в безопасности вашего жилья. Датчик приходит в маленькой компактной коробке, и он прост в установке.
US $10.89
IP –камера
В нашем современном мире беспроводные камеры пользуются большой популярностью. Даная модель камеры поддерживает передачу видеосигнала как по Wi-Fi так и в проводном режиме. Камера имеет водонепроницаемый корпус так, что, установив ее на улице, она не повредится. Камера имеет датчик движения и поддерживает функцию оповещения по электронной почте. У покупателей много хороших отзывов о данном товаре.
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US $19.50 - 30.01
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