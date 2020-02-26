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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: тренажер для мышц, беспроводные наушники, и другие товары

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Беспроводные наушники 

Беспроводные наушники в наше время стали очень популярными среди покупателей и пользуются большим спросом. Одним из таких популярных представителей являются наушники Haylou. Данные наушники имеют чистый сочный звук. Зарядки кейса хватает на долгое время работы. Кейс для наушников представлен в виде маленькой коробочке, которую удобно носить в кармане. Данный товар заказали более 84000 раз и у покупателей много положительных отзывов. 

US $17.42

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Женские часы

С приближением 8 марта всегда думаешь, что вручить любимой, часы отличный подарок. Данная модель часов имеет роскошный стиль, а также высококачественный точный кварцевый механизм, который установлен в водонепроницаемом корпусе. Корпус данная модель покрыта нестираемым покрытием. Женские часы станут отличным дополнением к вашему наряду, и вы всегда будете идти в ногу с точным временем.

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US $15.58

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Женская сумка 

Женская сумка из искусственной кожи станет хорошей покупкой к весне. Удобна в пользовании имеет два вида ручек маленькие и большая на плече. В сумке имеется два больших отделения, карман для мобильного телефона и другие дополнительные внутренние карманные отсеки. У продавца в наличии большой выбор цветовой гаммы.

US $17.99

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Тренажер для мышц 

Тренажер для мышц станет отличным помощником привести себя в норму к лету. Без больших усилий вы сможете укрепить и подтянуть мышцы. Вы можете заниматься своими делами, а мышцы укрепляются. Тренажер имеет простое управление и шесть режимов работы, устройство работает по принципу электромиостимуляции. Цвет изделия только черный.

US $5.43 - 12.85

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Плойка для волос 

Плойка для волос имеет две сменные насадки и три уровня нагрева с общей мощностью 1000Вт. Одновременно можно сушить и укладывать волосы. Имеется функция вращения на 360 градусов по двум направлениям. Шнур питания 1,7 метра, что очень удобно при использовании устройства.

US $18.87 - 22.12

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Светодиодная гирлянда-штора

Светодиодная штора станет отличным декором вашего дома на любой праздник и не только. Гирлянда имеет 8 режимов свечения при этом цвет свечения холодный белый и немного отдает синевой. В комплект входит пульт дистанционного управления. Изготовлена штора с применением пластика и медной проволоки. У продавца имеются разные размеры готовых изделий.

US $5.90 - 7.73

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Да, посмотрел. Те, что вверх пошли с связаны с ожогами, например, не с лечением заболеваний. Наверное, я неправ. Не очень в них шарю - я, как положено, закупился интелами, АМД, нвидиями, микрософтами ...
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