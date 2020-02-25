Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: автомобильная зарядка, настенный сенсорный выключатель и другие
Внешний аккумулятор на 10000 мАч
Данное устройство очень удобно в использование, а его размеры меньше чем среднестатистический смартфон и составляют 67х140х16 мм. В продаже имеется два цвета на выбор. Устройство можно использовать для зарядки любых гаджетов, для этого в нем имеется 1000 мАч электроемкости. Для удобства на устройстве имеется светодиодный дисплей.
US $10.59 - 12.68
Автомобильное зарядное устройство
рекламаЗарядное устройство имеет светодиодный дисплей, и два USB выход с общей мощностью в 18W. Это универсальная быстрая зарядка для любого смартфона или других устройств. Устройство имеет отличные отзывы у покупателей, а рейтинг продавца, несмотря на множество продаж, составляет 4,9 из 5.
US $3.68
Автомобильный держатель для смартфона
Держатель имеет аккуратный внешний вид и фиксируется на дефлектор воздуховода. Приходит держатель в компактной коробке с двумя магнитами, которые крепятся под чехлом любого смартфона. Магниты фиксирует смартфон надежно, и он довольно туго открепляется, что обезопасит смартфон даже при движении по бездорожью. Держатель удобен и подойдет к любому смартфону. Данный продавец имеет отличный рейтинг 4,8 из 5, а также на товар было оформлено более 21000 заказов.
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US $0.84 - 1.87
Настенный сенсорный выключатель
Настенный выключатель изготовлен из закаленного стекла и это делает его огнестойким, а также помогает легко очистить его от пыли и грязи. При подключении смартфона к выключателю у вас есть возможность управлять им по Wi-Fi сети с помощью специального приложения, которое можно скачать по ссылке. Это очень удобное и современное устройство.
US $12.38 - 15.94
Светильник настенный бра
Светильник станет отличным дизайнерским решением в вашей спальне, гостиной, коридоре и в других комнатах. Бра имеет несколько режимов свечения, среди которых имеется холодный белый свет, а также теплое белое свечение. Корпус алюминиевый, а светильник имеет габаритные размеры 240х50х120 мм. Приходит светильник в надежной упаковке, что защитит его во время транспортировки, а крепится он достаточно просто и быстро.
US $12.36
Штангенциркуль с цифровым дисплеем
Штангенциркуль имеет диапазон измерения 0-150 мм (6 дюймов). Он прост в эксплуатации и многофункционален. Для сохранения заряда батареи устройство автоматически переходит в режим ожидания после 5 минут простоя во включенном положении. Штангенциркуль имеет четкий цифровой дисплей с широкими углами обзора. Устройство может измерять как внутренний так внешний диаметр различных деталей, а также имеется возможность измерять глубину. Погрешность при измерении составляет не более 0,1 мм.
US $2.79
Женские мокасины
Женские мокасины изготовлены на плоской подошве и из натуральной кожи. Обувь будет элегантно и нарядно смотрится с платьем, а также отлично будут гармонировать со спортивным стилем. В продаже имеется большой выбор цветовой гаммы и все распространенные размеры. Мокасины модные удобные и практичные.
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US $7.69 - 10.99
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