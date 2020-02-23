Кабельный органайзер

Отличный силиконовый кабельный органайзер для проводов мышки, наушников, зарядных кабелей и многих других проводов. Его можно заказать в трех вариантах. Варианты отличаются количеством фиксируемых проводов, а именно на три, пять и семь проводов. Данный держатель можно крепить к столу при помощи двухстороннего скотча, который идет в комплекте.



US $0.99

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Зарядное устройство для смартфонов

Данное зарядное устройство хорошо зарекомендовало себя среди покупателей. Общая мощность зарядки составляет 30 W, а в целом устройство имеет три порта для зарядки. Один из портов поддерживает функцию быстрой зарядки. Также для порта с быстрой зарядкой предусмотрен светодиодный дисплей, на котором отображается текущий ток зарядки.

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US $2.99 - 4.89

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Женские часы с бабочкой

Женские часы хорошо дополнят образ любой девушки. Это отличный подарок, который многие оценят за его необычный дизайн и качество. Часы продаются в трех цветовых гаммах. И имеют водонепроницаемый корпус, рассчитанный на погружение до 30 метров, а внутри имеется точный кварцевый механизм. По заявлению продавца корпус часов позолочен и имеет 18 карат золота.

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US $18.99

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Мини-утюг XIAOMI MIJIA

Данный утюг идеально подходит для путешествий, он имеет компактные размеры и не займет много места в багаже. При этом он хорошо справляется со своей задачей и работает по принципу отпаривания вещей, а также подойдет для выравнивания верхней одежды. Утюг работает от бытовой сети 220 вольт.



US $31.75

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Электрическая зубная щетка

Данная щетка работает по принципу ультразвуковых вибраций, что обеспечивает более качественную очистку зубов по сравнению с обычной зубной щеткой. Щетка эффективно очищает зубы от налета, пятен кофе, а также других видов загрязнения. Щетка имеет водонепроницаемый корпус, а также четыре режима очистки зубов.

US $26.05 - 28.10

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Дверной звонок

Дверной звонок удобен в пользовании и имеет 32 мелодии на выбор. Уровень звукового сигнала можно настроить по вашему желанию. Дверной звонок имеет водонепроницаемую сенсорную кнопку, которую можно разместить на улице. В случае необходимости звонок можно заказать с двумя кнопками или с двумя сигнальными блоками на ваш выбор, а также можно заказать один из двух цветов устройства.

US $3.89 - 15.21

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