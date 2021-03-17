Только-только стартовали продажи Doogee S86, как компания Doogee с целью стимулирования продаж объявляет о снижении цены на новую модель защищенного смартфона.

Гаджет работает под управлением Android 10, его сердцем является мощный 8-ми ядерный процессор Helio P60, а 6-ти ГГб оперативной и 128-ми ГГб встроенной памяти хватит для решения любых задач.

Для эксплуатации в сложных условиях смартфон защищен по классу IP68, IP69, а экран закаленным стеклом Corning Garilla Glass.

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На борту четыре камеры, боковой сканер отпечатка пальца, функция распознавания по лицу, NFC, разъем Type-C для ускоренной зарядки напряжением 12 Вольт и током 2 Ампера аккумулятора емкостью 8500 мАч и 3,5 разъем для наушников.

В официальном магазине DOOGEE Official Store на Алиэкспресс с 29.03 по 04.04.2021г. будет проходить акция и S86 можно будет купить по цене менее 200 долларов!