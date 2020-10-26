Интересные товары с Aliexpress: держатель планшета в машину, аккумуляторный штопор, термос и другие
Любители качественного звука знают, что качественным должен быть весь тракт, по которому проходит звук. Продукцию Ugreen по достоинству оценили многие меломаны. Кабель Ugreen 3,5 jack 2 RCA предназначен для соединения и передачи кристального звука от компьютера, телефона, аудиоплеера к активной акустической системе или усилителю. Кроме приличного внешнего вида и отличного качества кабель имеет плетеный экран, исключающий наводки на кабель и их проникновение в полезный сигнал.
Цена 4.99-8.99 $ в зависимости от длины
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Автомобильный держатель планшета
Чем занять детей в поездке? Можно дать им в руки планшет. Это сделает поездку для них не такой утомительной, но держать планшет постоянно в руках им затруднительно. Выйти из положения можно с помощью держателя планшета, который устанавливается на направляющие подголовников. Держатель складывается и когда он не нужен, совершенно не мешает и не портит интерьер автомобиля. Имеет поворотную конструкцию и способен удерживать телефоны и планшеты с диагональю экрана от 4,7 до 12,3 дюйма.
Устройство защиты от перенапряжения
Защитить бытовую технику от перенапряжения, а дом от пожара поможет устройство защиты от перенапряжения. Монтируется на обычную din-рейку рядом с автоматами. Моментально реагирует на повышение напряжения в сети выше 275 Вольт и отключает домашнюю сеть. Теперь молния и другие аварийные ситуации в сети не страшны, а техника и дом будут целы.
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Данная модель термоса изготовлена из стали марки 304, широко использующейся в пищевой промышленности. Термос способен сохранять напитки горячими в течение 48 часов. Имеет крепкий корпус и ручку для удобной переноски и использования. Объем 1,6, 2 и 2,5 литра. Отлично подойдет для активного отдыха, тихой рыбалки и работы.
Иной раз открыть бутылку вина бывает не просто даже крепкому мужчине. Избежать неловких моментов поможет автоматический аккумуляторный штопор. Достаточно водрузить его на горлышко бутылки и пробка будет эффектно извлечена по изумленные взгляды гостей!
Всем удачных покупок!
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