Интересные товары с Aliexpress: Honor Band 5, бесколлекторная дрель, очки с автозатемнением и другие
Торговая площадка Aliexpress благодаря широчайшему ассортименту способна удовлетворить самые разные потребности покупателей. Сегодня в подборке интересные товары, среди которых Вы также найдете что-то интересное для себя. Итак, начнем!
Браслеты компании Honor являются прямыми и достойными конкурентами браслетов Xiaomi. Honor Band 5 имеет яркий и красочный Amoled дисплей, водозащиту до 50 метров, имеет богатый функционал, включая непрерывный мониторинг пульса и замеры содержания кислорода в крови, массу спортивных режимов. Версия глобальная!
Цена с промокодом HBAND123 - 27,23 $
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Дрель-шуруповерт-перфоратор с бесколлекторным двигателем
Да, этот аккумуляторный инструмент может работать в трех режимах! Такой шуруповерт справится с большинством работ там, где в других случаях нужно два-три отдельных электроинструмента. Максимальное усилие 60Нм, максимальный диаметр сверла 13 мм. Аккумулятор 20 Вольт. Огромное преимущество - бесколлекторный двигатель!
Компактный и быстрый внешний накопитель размером с зажигалку. Внутри M.2 NVME. Скорость чтения 985 МБ/с, скорость записи 931 МБ/с. Совместим с любыми устройствами начиная от Windows 7, MacOS, IOS и ANDROID. Интерфейс USB3.1 GEN2 . Объем 250 ГБ.
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Солнцезащитные поляризационные очки с автоматическим затемнением
На редкость удачные очки в сегменте поляризационных очков с автоматическим затемнением. Действительно все работает - есть солнце затемняются, нет солнца не затемняются. Работают быстро. Электроника питается от крохотной солнечной панели. Производитель - Lavie. Поляризационный эффект и просветление дают возможность использовать очки повседневно.
Цена с купоном 6KFV61C9NDWO - 21,43 $
Диспенсер для жидкого мыла Tflag
Автоматический двухрежимный диспенсер для жидкого мыла Tflag часто продают под маркой Xiaomi Youpin, что уже говорит о качестве изготовления. Емкость на 250 мл, работает от четырех батареек АА - никаких литиевых аккумуляторов для безопасности. Датчик реагирует за 0,25 секунд, выдавая либо 0,5 грамм пены, либо 1 грамм.
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