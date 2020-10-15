Интересные товары с Aliexpress: электроотвертка Xiaomi HOTO, детектор металла и дерева, эндоскоп и другие
Новинка 2020 года - электроотвертка Xiaomi Hoto
Для ремонта дома и поддержания в рабочем состоянии без лишних усилий домашней техники, велосипедов, дверей, навесов и т.д. и т.п. отлично подойдет новая электроотвертка Xiaomi Hoto с набором из 12-ти удлиненных самых распространенных бит. Отвертка трехскоростная, с подсветкой рабочей зоны и встроенным аккумулятором на 1500 мАч. Максимальное усилие в режиме электроотвертки 4 Нм, в ручном 8 нМ. Скорость вращения вала 220 об/мин.
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Как заглянуть внутрь двигателя машины, канализационную трубу, полости в стене? Для этого есть специальный прибор - эндоскоп с камерой с разрешением 1080р. Гибкий шнур с камерой защищен по стандарту IP68 и не боится воды, масла и т.д. Светодиодная подсветка делает картинку четкой и контрастной. В комплекте дополнительные приспособления. Картинка передается на специализированный прибор с экраном 4,3 дюйма и может записываться в виде фото или видео.
Цена 29,99 - 39,99 $ в зависимости от длины кабеля
Врезать замок, розетку в столешницу, сделать отверстие в тумбе стола для проводов и другие отверстия в дереве или дсп можно легко и просто с помощью набора коронок. В наборе 8 коронок самых ходовых диаметров и кейс для их хранения.
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Крепление обивочной ткани, паро-водоизоляции, кровельных материалов, ДВП, полиэтиленовой пленки и других материалов быстро, аккуратно и без особых усилий производится строительными степлерами. Испытанный вариант степлера WORKPRO рассчитан на работу с шестью видами крепежа, что делает его не заменимым в домашнем и дачном хозяйстве.
Детектор проводки, металлических труб, профиля и деревянных реек
Как повесить картину, часы, полку, подвесной шкаф и не повредить скрытую в стене проводку или не просверлить трубу, не залить соседей? Как попасть точно в профиль для гипсокартона или закладную деревянную рейку? Тут или помнить, или рисковать, или обзавестись детектором Lomvum, который еще и расстояние измеряет, площадь, объем и защищен по классу IP68. На цветном экране при обнаружении покажет арматуру в стене, определит черный и цветной металл, проводку. Пользуюсь сам и рекомендую Вам!
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