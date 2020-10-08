Новогодняя оконная гирлянда

Скоро Новый Год и пора задуматься о праздничном настроении в доме! Эта оконная цветная LED гирлянда точно поможет его создать. Ширина гирлянды 3 метра, высота может быть 1, 2 и 3 метра. Можно заказать комплект с пультом управления, что конечно же добавит удобств и комфорта.

Цена 7,92 - 12,56 $

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Блютуз ресивер - трансмиттер Hagiss

Этот малыш даст фору многим другим блютуз ресиверам - трансмттерам. А все дело в том. что собран он на оригинальном чипе CSR8675. Это значит, что он поддерживает целый набор кодеков: SBC, AAC, и самое замечательное - кодеки семейства AptX, AptX HD и AptX LL, которые обеспечивают кристальный звук и самые минимальные из возможных отставания звука при передаче по блютуз. Здесь версия блютуз 5.0, подключение к устройствам через jack 3,5, работает от внутреннего аккумулятора и имеет гибкий элемент в конструкции для удобства использования.

Цена 29,39 $

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Повер банк Baseus

Повер банк емкостью 20000 мАч и мощностью 22,5 Вт способен зарядить любые современные устройства. Он имеет три выходных и два входных порт. Поддерживает протоколы быстрой зарядки, включая SCP, QC3.0 и PD 3.0. Для удобства использования имеется дисплей, где отображается режим работы, напряжение, ток и остаточная емкость заряда.

Цена с купоном продавца 32,99 $

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Мультиметр HONEYTEK

Модель HK68B помимо функций присущих большинству современных мультиметров может подключаться к компьютеру и сохранять данные измерений. А вот ток до 20 Ампер, в отличие от HONEYTEK HK68B, может измерять не каждый мультиметр. Так же измеряет температуру и имеет функцию TrueRMS, что важно при ремонте современной импульсной техники.

Цена 24,82 $





Светодиодная лампа с цоколем G23

У многих еще остались и работают настольные лампы на штативах с люминесцентными лампами. Основных недостатков у них два: жуткое мерцание и сама лампа с ртутью. Устранить эти недостатки можно без труда заменой обычной люминесцентной лампы на светодиодную нужной мощности. Такая замена, кроме исключения опасных факторов, благотворно скажется на Вашем зрении, ведь светодиоды не мерцают.

Цена 6,44 - 9,69 $





Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!