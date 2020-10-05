Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: водонепроницаемый портативный фонарик, умный бандаж для коррекции осанки, триммер и другие
Этот небольшой, водонепроницаемый фонарик в алюминиевом корпусе, с питанием от трех батареек ААА поместится в любой сумке или кармане. Несмотря на свои габариты, он комплектуется светодиодом XP-G3 и создает равномерную засветку на расстоянии до 150-ти метров. Режимы работы самые востребованные: высокая, низкая мощность и строб.
Цена 6,99 $
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Умный пояс для коррекции осанки
Пояс или бандаж настраивается по правильной осанке и, когда человек, забывая о необходимости держать осанку, сгибается, сводит плечи и т.д., то пояс вибрацией напоминает о себе, заставляя выровнять спину.
Цена 40,54 $
Многие сталкиваются с неприятной необходимостью удаления волос из носа и ушных раковин. Выдергивание пинцетом процедура довольно болезненная. Справиться с лишней растительностью можно легко и безболезненно с помощью триммера. Гаджет компактный, водонепроницаемый, работает от одной батарейки ААА.
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Цена 7,09 $
Мужской ремень из воловьей кожи
Классический повседневный и одновременно элегантный мужской ремень из абсолютно натуральной воловьей кожи. Никаких внутренний слоев из бумаги и т.д., только кожа отличной выделки для многолетней службы, что сейчас большая редкость. Длина от 95 до 115 см.
Цена 29,97 $
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Антибактериальные, дышащие стельки повысят комфорт от ношения обуви. Кроме того, стельки отлично амортизируют и ощущения от бега, прыжков будут существенно сглаживаться. Размеры от 39 до 43.
Цена 7,99 $
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