Беспроводная мышка с голосовым набором и поиском

Беспроводная, перезаряжаемая мышка с инновационной интеллектуальной голосовой технологией AI поможет быстро набрать или перевести текст, сделает серфинг и поиск в сети простым и удобным. Аккумулятор на 500 мАч обеспечивает длительную автономную работы и позволяет забыть про батарейки.

Цена 21,99 $

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Автомобильное зарядное устройство

Компактное зарядное устройство мощностью 30 Ватт с двумя портами может быстро зарядить самые требовательные гаджеты так, как оснащено протоколами QC2, QC3, QC4, PD, MTK-PE, SCP, AFC. Отлично подойдет для смартфоном Apple, Samsung, Huawei и многих других. Каналы зарядки независимы и работают параллельно, не снижая выходной мощности.

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Цена 4,99 $

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Подставка для гарнитуры

Игровая гарнитура или полноразмерные наушники вещь довольно габаритная и занимают место на столе. Наиболее удобный вариант их аккуратного хранения это подставка. Представляемая здесь подставка сама по себе не займет место на столе так, как крепится на угол монитора, а наушники вешаются на нее и всегда будут в одном и том же месте.

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Цена 0,68 $

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Автомобильный держатель для телефона

Автомобильные держатели вещь нужная и полезная - телефон всегда под рукой и перед глазами. Крепится держатель в решетку воздуховода и магнитом надежно удерживает телефон. Сам по себе телефон не упадет, а рукой снимается без затруднений.

Цена 5,24 - 5,62 $

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Блютуз колонка

Беспроводная колонка Anker SoundCore 2 при своих габаритах обладает качественным чистым звуком с мощными басами. Емкий аккумулятор обеспечивает до 24 часов непрерывного звучания. Защита от пыли и воды на уровне IPX7 позволяет колонке выдерживать не только дождь и брызги, но и случайные погружения в воду!





Цена 36,03 $

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