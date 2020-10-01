Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: компьютерная мышка с голосовым набором и поиском, быстрая автомобильная зарядка, кронштейн для гарнитуры и другие
Беспроводная мышка с голосовым набором и поиском
Беспроводная, перезаряжаемая мышка с инновационной интеллектуальной голосовой технологией AI поможет быстро набрать или перевести текст, сделает серфинг и поиск в сети простым и удобным. Аккумулятор на 500 мАч обеспечивает длительную автономную работы и позволяет забыть про батарейки.
Цена 21,99 $
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Автомобильное зарядное устройство
Компактное зарядное устройство мощностью 30 Ватт с двумя портами может быстро зарядить самые требовательные гаджеты так, как оснащено протоколами QC2, QC3, QC4, PD, MTK-PE, SCP, AFC. Отлично подойдет для смартфоном Apple, Samsung, Huawei и многих других. Каналы зарядки независимы и работают параллельно, не снижая выходной мощности.
Цена 4,99 $
Игровая гарнитура или полноразмерные наушники вещь довольно габаритная и занимают место на столе. Наиболее удобный вариант их аккуратного хранения это подставка. Представляемая здесь подставка сама по себе не займет место на столе так, как крепится на угол монитора, а наушники вешаются на нее и всегда будут в одном и том же месте.
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Цена 0,68 $
Автомобильный держатель для телефона
Автомобильные держатели вещь нужная и полезная - телефон всегда под рукой и перед глазами. Крепится держатель в решетку воздуховода и магнитом надежно удерживает телефон. Сам по себе телефон не упадет, а рукой снимается без затруднений.
Цена 5,24 - 5,62 $
Беспроводная колонка Anker SoundCore 2 при своих габаритах обладает качественным чистым звуком с мощными басами. Емкий аккумулятор обеспечивает до 24 часов непрерывного звучания. Защита от пыли и воды на уровне IPX7 позволяет колонке выдерживать не только дождь и брызги, но и случайные погружения в воду!
Цена 36,03 $
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