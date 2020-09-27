Сканер фотопленки

У многих дома лежат пленки от пленочных фотоаппаратов. Перевести их в цифру и сохранить на карту памяти можно с помощью сканера фотопленок. Устройство автономное и не требует подключения к ПК, у него есть свой экран, где можно просмотреть каждый кадр и сохранить нужный.

Цена 81,87 $

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Пятипортовая зарядная станция с холдерами

Эта зарядная станция собирает весь зоопарк домашних гаджетов на зарядку в одном месте и заменяет собой кучу разношерстных зарядных устройств. В корпусе станции сделаны углубления для установки гаджетов на время зарядки или просмотра видео на гаджете.

Цена 18,79 $

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Блютуз колонка с FM радио

Эта колонка редкое исключение - здесь собрали все самые востребованные функции - чтение карт памяти, флешек, блютуз версии 5.0, честная мощность 2*5 Вт, FM радио с нормальной телескопической антенной, физическая кнопка включения/выключения, что исключает работу в ждущем режиме и разряд аккумулятора. Кроме того, аккумулятор пользователь выбирает сам, любой емкости и сам регулирует длительность автономной работы. Да, и дизайн приличный.

Цена 21.25 $

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Система TPMS

Новая модель системы контроля давления в шинах автомобиля. Конструкция позволяет устанавливать устройство на лобовое стекло с любым градусом наклона. Работает от солнечной панели и внутреннего аккумулятора. На экран выводится информация о давлении и температуре воздуха в каждом колесе. Датчики внутренние, а значит школота не украдет. Батарейки датчиков рассчитаны на пять лет работы.

Цена 28,48 $





Беспроводные наушники с кодеком Aptx HD

Отличные наушники для тех, кто любит чистый звук и остутствие задержек звука при просмотре видео, за что и отвечает кодек Aptx HD. Автономность наушников 12-14 часов, что очень хороший показатель. Защита IPX8,версия блютуз 5.0. И никаких обрывов, как в TWS версиях. Отличный вариант для занятий спортом.

Цена 25,46 $











