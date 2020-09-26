Паяльник ROHS RD70W

Паяльник мощностью 70 Ватт и регулировкой температуры производства фирмы CXG. Изготовитель специализируется на паяльном оборудовании, а значит не подвал. Паяльник отличается удобной рукояткой и жалами 900-й серии также производства CXG. Паяльник простой, но надежный и не требует доработки, как дешевые паяльники с синей рукояткой.





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Робот-пылесос

Робот-пылесос BlitzWolf BW-VC2 способен на одном заряде аккумулятора два часа пылесосить и мыть полы в доме. Карту помещения строит при помощи лазерного дальномера. Высота робота 97 мм, т.е. чисто будет и под диваном, и под шкафами. Пылесос понимает голосовые команды, что облегчает управление.

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Осушитель воздуха

Компактный осушитель воздуха удалит излишнюю влажность из воздуха в помещении. Особенно актуально в период когда идут дожди, а отопление еще или уже отключили. Прибор снижает влажность, устраняя причину плесени и неприятных запахов. Конденсат собирает в резервуар, шланг для слива можно вывести на улицу. Управление с помощью пульта, режимы и показатели отображаются на цветном экране.





Начальная цена 90,59 $ с купоном BGDMAHT снижается до 75,99 $

Цена Aliexpress 91,50 $





Напольно-настольная светодиодная лампа

Светодиодная лампа DIGOO DG-FDL легко из напольной превращается в настольную - нужно лишь открутить два сегмента штатива. Добавляя или убирая сегменты можно сделать лампу высотой 60,100, 150 см. Гибкий элемент у самого светильника позволяет поднять его на высоту 190 см. Регулировка яркости и цвета свечения осуществляется всего двух сенсорных кнопок.





Начальная цена 38,99 $. С купоном BGDGDNPL - 58,99 $





Смарт часы с двумя камерами

Смарт часами сейчас никого не удивишь, но эти могут - помимо спортивных режимов и измерения разных параметров они дают возможность вести разговоры по телефону так, как имеют слот под Sim карту и оснащены двумя камерами. Одна для снимков, другая для разблокировки и активации экрана - камера видит лицо хозяина и включает экран. Процессор MTK67, двухдиапазонный WiFi, стандарт связи 4G, защита IP67, GPS, GLONASS, A-GPS.

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Начальная цена 102,99 $ с купоном BGPrimeSE снижается до 99,99 $







