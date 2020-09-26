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Интересные товары с Banggood с купонами по привлекательным ценам: робот-пылесос, осушитель воздуха, смарт-часы с двумя камерами и другие

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Паяльник ROHS RD70W

Паяльник мощностью 70 Ватт и регулировкой температуры производства фирмы CXG. Изготовитель специализируется на паяльном оборудовании, а значит не подвал. Паяльник отличается удобной рукояткой и жалами 900-й серии также производства CXG. Паяльник простой, но надежный и не требует доработки, как дешевые паяльники с синей рукояткой.


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Начальная цена 14,99 $ с купоном BGNKRNSI  снижается до 11,99 $


Робот-пылесос

Робот-пылесос BlitzWolf BW-VC2 способен на одном заряде аккумулятора два часа пылесосить и мыть полы в доме. Карту помещения строит при помощи лазерного дальномера. Высота робота 97 мм, т.е. чисто будет и под диваном, и под шкафами. Пылесос понимает голосовые команды, что облегчает  управление.

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Цена в официальном магазине Aliexpress 339,99 $


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Осушитель воздуха

Компактный осушитель воздуха удалит излишнюю влажность из воздуха в помещении. Особенно актуально в период когда идут дожди, а отопление еще или уже отключили. Прибор снижает влажность, устраняя причину плесени и неприятных запахов. Конденсат собирает в резервуар,  шланг для слива можно вывести на улицу. Управление с помощью пульта, режимы и показатели отображаются на цветном экране.


Начальная цена 90,59 $  с купоном BGDMAHT  снижается до 75,99 $

Цена Aliexpress 91,50 $


Напольно-настольная светодиодная лампа

Светодиодная лампа DIGOO DG-FDL легко из напольной превращается в настольную - нужно лишь открутить два сегмента штатива. Добавляя или убирая сегменты можно сделать лампу высотой  60,100, 150 см. Гибкий элемент у самого светильника позволяет поднять его на высоту 190 см. Регулировка яркости и цвета свечения осуществляется всего двух сенсорных кнопок.


Начальная цена 38,99 $. С купоном BGDGDNPL - 58,99 $


Смарт часы с двумя камерами

Смарт часами сейчас никого не удивишь, но эти могут - помимо спортивных режимов и измерения разных параметров они дают возможность вести разговоры по телефону так, как имеют слот под Sim карту и оснащены двумя камерами. Одна для снимков, другая для разблокировки и активации экрана - камера видит лицо хозяина и включает экран. Процессор MTK67, двухдиапазонный WiFi, стандарт связи 4G, защита IP67, GPS, GLONASS, A-GPS.

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Начальная цена 102,99 $ с купоном BGPrimeSE снижается до 99,99 $



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Теги

пылесос смарт часы blitzwolf паяльник робот пылесос светодиодная лампочка digoo cxg
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