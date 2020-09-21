Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - смарт-часы с сенсорным экраном, аэромышь - миниклавиатура с русской раскладкой, кроссовки Xiaomi и другие
Спортивные смарт часы с сенсорным экраном
Недорогая модель смарт часов Т6 (новинка 2020) имеет полностью сенсорный экран и стабильную прошивку. Защита от воды и пыли IP68, полноценное управление медиаплеером, несколько циферблатов. Яркий и контрастный экран не засвечивается даже в солнечный день. Пять спортивных режимов, включая плавание, измерение давления, пульса в режиме реального времени, монитор сна, содержание кислорода в крови, шагомер, напоминания, сообщения и корректное отображение букв Й, Ы, Э, Ь, Ъ.
реклама
Гаджет не только объединяет аэромышь и мини клавиатуру с русской раскладкой, но еще и оснащен подсветкой кнопок для удобства использования в темноте, а также микрофоном для голосового поиска контента. Работает от встроенного аккумулятора. Есть обучаемые кнопки, благодаря чему клавиатура может заменить собой пульт телевизора.
реклама
TWS наушники Xiaomi Youpin QCY T7
Модель QCY T7 оснастили динамическими драйверами диаметром 13 мм, что незамедлительно сказалось на качестве воспроизведения низких частот. Теперь за небольшую цену пользователь получает хорошие наушники со сбалансированным звуком без превалирования отдельных частот, хорошей стереобазой, активным шумоподавлением, устойчивым приемом без обрывом и датчиками приближения для постановки на паузу при вынимании наушника из ушной раковины. Продвинутая модель с "запасом хода" 3,5 часа прослушивания музыки, настройками через приложение и анимацией.
Кроссовки с мягкой, эластичной подошвой, ортопедической стелькой и надежной фиксацией стопы отлично подойдут как для повседневных прогулок, так и для непрофессиональных занятий спортом. Верх выполнен из натуральной кожи с дышащей вставкой. 2601 заказ!
реклама
ТВ боксы Vontar отличаются от многих грамотной схемотехникой и стабильными прошивками. Модель Vontar X работает под управлением Android 10, поддерживает два диапазона WiFi - 2,4 и 5 ГГц, оснащена модулем блютуз пятой версии, памятью 4/64 ГБ, способна воспроизводить контент в качестве 6K 30 fps и 4K 60 fps. В комплекте, кроме обычного пульта, пульт с микрофоном для голосового поиска контента.
Цена 37,95 $ (+ есть купон продавца)
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила