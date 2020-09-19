Тонометр с голосовым оповещением

Тонометр важный прибор для тех, кто страдает давлением. Как правило, это люди пожилые и зрение также не отличается остротой. Данный тонометр не только измеряет давление и пульс, но и на русском языке озвучивает результаты измерений.





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Цена 18,19$





Толщиномер ЛКП

Для тех, кто собрался покупать машину с рук или хочет проверить качество ремонта пригодится измеритель толщины лакокрасочного покрытия - толщиномер ЛКП. Прибор крайне прост в использовании, но может помочь сэкономить много средств и нервов.

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Цена 12,67 $





Клавиатура и мышь для геймеров

Игровая клавиатура мембранного типа, но очень похожа на механическую. Удобна русскоязычной раскладкой, цветной подсветкой, защитой от воды. Конструкторы позаботились о целом наборе специально подготовленных клавиш. Мышь также с подсветкой и оснащена семью кнопками. Максимальная чувствительность 5500 dpi.

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Цена 21,03 $





Стильный рюкзак

Компактный, стильный рюкзак Kingsons как нельзя лучше подойдет студентам. Толщина всего 8 см, что удобно в транспорте. Высота рюкзака 43 см при ширине 28 см - не пострадают ни тетради с рефератами на листах формата А4, ни ноутбук. Сделан из водоотталкивающих материалов.





Цена 48,02 $





Робот-мойщик окон

Этот бытовой прибор точно пригодится и понравится домохозяйкам - мыть окна руками трудоемко и порой страшно. Робот все сделает сам. Управление через приложение на смартфоне. Также способен убирать полы, столешницы, кафельную плитку.





Цена 159,25 $

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