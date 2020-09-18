Блютуз колонка с сюрпризом

Купил эту колонку ради редких вылазок на природу. Называется и определяется модель, как Т2. Несмотря на свои скромные размеры, обладает чистым звуком и хорошими басами. На одном торце есть фонарик. Не очень яркий, но мрак разгоняет и выручает порой. Есть петля для темляка. Как оказалось (и это часто не указано на страницах товара), кроме блютуз и слота для TF карт, в колонке есть еще и FM радио, которое отлично работает даже без внешней антенны в панельных домах. Встречается в продаже с шильдиками разных производителей, в том числе HUAWEI (продается в официальном магазине), что говорит о качестве колонки.





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Цена 24,13 $





TWS наушники с чистым звуком и хорошим микрофоном

Перепробовал множество TWS наушников, от дешевых до дорогих. У всех свои плюсы и минусы. В результате остановился на этих. Основными критериями выбора были чистый, детализированный звук без превалирования НЧ и царапания ВЧ, минимум отставания звука от видео при просмотре ТВ (среди моделей без кодеков семейства AptX), хороший микрофон, четкость голосовой составляющей аудио, средняя цена. В итоге наушники отлично подходят для аудио книг, разговоров по телефону, просмотра видео и прослушивания музыки для любителей слышать вокалиста.





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Цена 18,65 $





USB хаб на четыре порта USB 3.0 + Type C

Порты USB в моем миниПК расположены по бокам корпуса, что не очень удобно при работе с накопителями и прочей периферией. Для удобства обзавелся USB хабом от проверенного производителя ORICO. Хаб имеет компактные размеры, четыре быстрых порта USB 3.0 расположенных сверху и один порт Type C на торце корпуса. Порты работают независимо, не снижая скорости друг друга.

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Цена 4,99 $





Кардридер 6 в 1

Часто приходится работать с картами памяти и использовать кардридер. После того, как купленный по случаю в офлайне кардридер неизвестного производителя безвозвратно испортил одну SD карту от фотокамеры с кучей снимков и заставил восстанавливать снимки с другой карты решил больше не рисковать - купил кардридер ORICO 6 в 1. Гаджет может подключаться к Type C, USB и microUSB портам так, как порт USB выполнен в виде трансформера. Протоколы Type C, USB версии 3.0, microUSB - 2.0. Читает SD и TF карты. Есть дополнительный порт для флешки. Работает быстро, не греется и не портит карты памяти.









Цена 12, 39 $





GaN зарядка мощностью 65 Вт

Кремниевая силовая электроника сдает позиции новым разработкам на основе нитрида галия, что обеспечивает повышение мощности, снижение габаритов и уменьшение выделения тепла зарядными устройствами. GaN зарядка Ugreen мощностью 65 Вт оснащена четырьмя портами: одним USB и тремя Type C. Все без исключения работают по протоколам быстрой зарядки QC3.0, а два из них еще и протоколам PD с отдачей 65 Вт, чего вполне достаточно для зарядки не только телефонов, но и ноутбуков. Кабель PD в комплекте.









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Цена 38,99 $





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