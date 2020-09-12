Электрическая отвертка

Наконец-то в продаже появилась электроотвертка нормального размера Wowstick 3D. Эта отвертка уже не для мелкой техники. Wowstick 3D будет отличным подспорьем в быту - велосипед отремонтировать, дверные петли прикрутить, ручки поставить и т.д. Габаритами компактнее шуруповерта, которым не всюду подлезешь. Длина 210 мм, диаметр 31 мм - в самый раз для удобной работы. В комплекте 36 самых распространенных бит. От внутреннего аккумулятора без перерыва может работать два часа.





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Цена 34,85 $





Стильный рюкзак с жестким корпусом

Этот рюкзак нельзя не назвать стильным и не практичным! Самый востребованный размер городского рюкзака и среди студентов - 460*300*130 мм. Легко вмещает без деформации листы формата А4, а жесткий корпус убережет ноутбук размером 15,6 дюйма. На плоской верхней стороне можно легко разместить как сам ноутбук, так и конспект.



Цена 59.89 $

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Ультратонкая беспроводная клавиатура + мышка

Компактная (36,8*14,3*2,03 см), тонкая, беспроводная клавиатура с полным набором клавиш и русской раскладкой не только украсит любой стол, но и за счет примененных клавиш Х-конструкции с рабочим ходом 2 мм сделает работу бесшумной. В комплекте с клавиатурой беспроводная мышь с тихими микриками и регулировкой чувствительности до 2400 dpi. Две боковые клавиши существенно добавляют удобств во время серфинга в сети.





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Цена 25,20 $





Ультрафиолетовый компактный стерилизатор

В разгар пандемии вспомнили про простую, но очень эффективную процедуру стерилизации помещений. Предлагаемый вниманию стерилизатор способен обезопасить одно из важнейших мест в жилище - санузел. Применим и в шкафах с обувью и т.д. и т.п., но основное место дислокации - санузел. В конструкции никаких ультрафиолетовых светодиодов - только лампы! А значит процесс работы сопровождается еще и выделением озона. Против ультрафиолета в паре с озоном шансов у вирусов, микробом, запахов и плесени просто нет!





Цена 32,16 $





Аккумуляторный клеевой пистолет

Преимущества аккумуляторного инструмента неоспоримы. Клеевой аккумуляторный пистолет при заряженном аккумуляторе готов к работе всегда и везде, где нет розетки. Всегда можно взять с собой на выезд, выйти во двор и т.д. Емкость аккумулятора 2400 мАч, время разогрева 90 секунд, рассчитан на работу со стержнями диаметром 7 мм, которых в комплекте 30 штук!





Цена 17,47 $







