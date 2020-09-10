Цветные двухсторонние перманентные маркеры

Как электрику мне часто приходится иметь дело с проводами и бирками. Для удобства, наглядности и читаемости приобрел набор двухсторонних маркеров - удобно будет делать метки на проводах, кабелях и т.д. Маркеры трех цветов, двухсторонние - с одной стороны ширина линии 0,5 мм, с другой 1 мм. Маркеры водостойкие, краска не вытирается. Кроме того, обновлю кирилицу на клавиатуре.





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Цена 1,82 $





Кардридер Orico 6 в 1

После того, как мой ноунейм кардридер испортил вторую по счету SD карту от камеры с огромным количеством снимков и последовавшей за этим длительной процедурой восстановления, решил больше не рисковать и приобрел кардридер от известного производителя ORICO. Работает по протоколу USB 3.0, емеет слоты под SD и TF карты, а также порт USB для флешек. Кроме того, гаджет снабжен универсальной системой поключения - с одной стороны порт Type-C, с другой USB, который трансформируется в microUSB для подключения к телефону.

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Цена 12,59 $





Светодиодный ночник с вращаемым корпусом

Встала необходимость в ночниках и наткнулся на интересный и как оказалось удачный вариант - у этого ночника передняя часть корпуса вращается и можно направить свет в нужную сторону. Розетки могут быть установлены по-разному или применяться удлинители, а вращающийся корпус помогает настроить ночное освещение в зависимости от конкретных условий. В ночнике есть датчик освещенности и утром он отключается автоматически.

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Цена 1,99 $





Конвертер HDMI в HDMI, VGA и DVI

В наличии имеется миниПК с подключенным через конвертер HDMI - VGA монитором. Встала необходимость дополнительно подключить к миниПК телевизор с HDMI входом, т.е. два устройства к одному ПК. Выкрутился с помощью адаптера/конвертера/разделителя HDMI в HDMI, VGA и DVI. Также присутствует выход Audio.





Цена 12,93 $





LED лампа с датчиком движения

На лестничную площадку устанавливают самую дешевую лампу накаливания. В результате она через пару дней перегорает и снова темно. Забыл про проблему, когда установил на площадку светодиодную лампу с датчиком движения, что существенно продлевает срок ее службы и экономит электроэнергию.









Цена 3.87 $

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Всем удачных покупок!



