Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: ручная развертка, ресивер с AptX LL, кухонный проточный водонагреватель и другие
Хорошая вещь, когда под рукой нет нужного сверла. С помощью этой ручной развертки можно легко рассверлить отверстие до нужного диаметра. Применяется в деревообработке. Отверстия получаются аккуратными, с ровными фасками. Особенно желательна к применению на ламинированном ДСП - не рвет края.
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Цена 4,23 $
Блютуз ресивер Ugreen с поддержкой aptX LL
Технология блютуз давно и прочно вошла в нашу жизнь. Звук по блютуз сейчас везде и всюду. Удобство несомненное, но есть одно НО... При просмотре видео звук физически отстает от картинки на экране. Ресивер Ugreen оснащен не просто кодеком AptX, а AptX LL, что обеспечивает отставание до 40 миллисекунд, а такое отставание глазами, ушами заметить уже нельзя и можно комфортно смотреть видео.
Цена 17,49 $
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Проточный кухонный водонагреватель
Горячая вода нужна всегда. Особенно не комфортно становится, когда на две недели отключают горячую воду на профилактику. Или на даче ее нет по определению. Проточный кухонный водонагреватель поможет выйти из ситуации. Нагревает воду быстро, регулировка температуры напором воды, значение температуры отображаются на небольшом экране. Потребление 3000 Вт.
Цена 15,48 $
Часы Global Amazfit Neo в стиле "Montana"
Компактные часы Amazfit Neo обладают функциями непосредственно часов, будильника, шагомера, измерителя пульса, отслеживает сон.Привлекают форм-фактором часов Montana, но на куда более современном технологичном уровне. Батарея живет 28 дней в активном режиме использования. По-настоящему водонепроницаемые.
Цена 39,99 $
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Отличный гаджет для тех, кто любит настоящую чистоту в доме. Пар не только способствует растворению грязи, но и дезинфицирует поверхности. Кроме уборки гаджет отлично справляется с отпариванием вещей, гардин и штор, освежением обивки мягкой мебели и т.д.
Цена 76,99 $
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