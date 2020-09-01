Интересные и полезные товары с Aliexpress: чехлы на мягкую мебель, универсальный пылесборник, эндоскоп и другие
Огниво для выживальщиков и кемпинга
Спички могут отсыреть, а газ в зажигалке закончиться. Как выжить в постапокалиптическом мире или приготовить обед на природе? Предлагаемая вниманию читателей зажигалка заправляется керосином, бензином, спиртом, на худой конец одеколоном, а если совсем туго с топливом, то и искр дает много - всегда можно разжечь сухую траву. Отлично подойдет и в качестве оригинального подарка.
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Цена 5,99 $
Обивка диванов после многих лет не всегда выглядит идеально. Если покупка нового дивана или его перетяжка (что не на много дешевле) не входит в планы, то выйти из ситуации можно с помощью мягких велюровых чехлов. Чехлы легко натягиваются и легко снимаются для стирки.
Цена 16,32 - 28,56 $
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Универсальный пылесборник для пылесоса
Мешки для мусора или пылесборники фирменных пылесосов служат долго, но не вечно. Найти замену даже в офлайне порой оказывается сложно. Проще это сделать с помощью универсального пылесборника с Aliexpress. Мешок многоразовый, можно мыть и подходит к пылесосам Philips, Electrolux, LG, Haier, Samsung.
Цена 2,78 $
Водонепроницаемая велосипедная сумка для смартфона и разных мелочей крепится к раме и оси руля. Телефон всегда перед глазами, что не даст пропустить важный звонок, а заодно освобождает и карманы. Сумки разного размера, но все с защитой от воды. Защитная пленка не снижает чувствительности экрана.
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Цена 5,06 - 10,92 $
Эндоскопы применяют не только в медицине. Удобны они в быту и профессиональной деятельности далекой от медицины. Например, рассмотреть засор в трубе или узнать состояние двигателя изнутри, проверить вентиляционные каналы, заглянуть за шкаф и т.д. и т.п. Эндоскоп имеет светодиодную подсветку и длинный гибкий шнур. Подключается к смартфону или компьютеру. Полностью защищен от воды.
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Цена 3,71 - 4,84 $
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