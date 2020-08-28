Полезные товары с Aliexpress: ПВХ скатерть, поворотная WiFi ip камера, WiFi видеозвонок и другие
Нет, вниманию читателей предлагается не котлета). Речь пойдет о скатерти из ПВХ. Удобнейшая вещь в силу долговечности, простоте уборки и малозаметности. Под нее можно и обычную постелить, не боясь испортить.. Толщина листа 1 мм, размеры самые разные и три варианта фактуры - прозрачная, матовая и с рисунком.
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Цена 8,95 - 32,78 $
Беспроводная WiFi камера снабжена поворотным PTZ механизмом и может отслеживать движения человека в кадре. Разрешение 1080р и ночное видение позволяет получать четкую картинку даже в темноте. Камера снабжена микрофоном и динамиком для двухсторонней голосовой связи. При обнаружении движения в охраняемой зоне уведомляет хозяина через приложение и ведет запись на карту памяти или в облако.
Цена 18,13 $
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Задний подседельный сигнал для велосипеда повысит безопасность любителей велопрогулок. Крепится на подседельный штырь или непосредственно к сидению.
Съемный (чтобы не украли) и перезаряжаемый (li-ion 300 мАч). Алюминиевый корпус, пять режимов и семь цветов свечения.
Цена 12,91 $
Беспроводной WiFi дверной видео звонок
Видеозвонок оснащен камерой, кнопкой вызова, микрофоном и динамиком. По сути, домофон. Работает от двух аккумуляторов 18650 и передает сигнал по WiFi на мобильный телефон. Не боится атмосферных осадков. Есть комплект с внутренним приемником-звонком.
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Цена 20,41 $
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Мини клавиатура с подсветкой и англо-русской раскладкой. Есть тачпад и кнопки управления плеером. Габариты 146*97*19 мм. Работает с Android 4.0 b выше и Виндовс 2000 и выше. Всего 92 клавиши. Подходит для ПК, Pad, Android TV Box, Google TV Box, Xbox360, для PS3, HTPC/IP TV и т.д. Цвет подсветки меняется.
Цена 4,93 $
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