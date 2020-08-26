Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мультиметр с сенсорным управлением, быстрая зарядка за 1,9 $, велокомпьютер и другие
Сенсорное управление добралось и до мультиметров. Теперь не нужно нажимать кнопки или вращать селектор видов измерений - достаточно коснуться сенсорных кнопок и мультиметр переключится в нужный вид измерений. Измеряет переменное, постоянное напряжение, сопротивление (в т.ч. прозвонка), емкость конденсаторов, частоту, проверяет диоды, определяет провода под напряжением, фазный провод. Доступен в трех вариантах дисплея: обычный монохром, EBTN экран и цветной. Аналоговая шкала в любом варианте. И как вишенка на торте - TrueRMS для корректных измерений.
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Цена 16,55 - 20,23 $ в зависимости от дисплея.
Зарядка YKZ привлекает симпатичным дизайном, крайне умеренной ценой и быстрыми протоколами зарядки iPhone, Samsung, HUAWEI, QC 3,0. Выходные параметры: 5В/3А, 9В/2А и 12В/1,6А. В оффлайне за приблизительно такие же деньги продаются обычные, медленные зарядки.
Цена 1,9 $
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Налобный фонарик Nitecore HC60
Среди знатоков имя производителя фонарей Nitecore стало нарицательным за неизменно высокое качество и долговечность продукции. Налобная водонепроницаемая модель НС60 отлично подойдет для турпоходов, прогулок, ремонтных работ. Питание от одного аккумулятора 18650. Максимальная яркость 1000 Lm, пять уровней яркости и три режима работы. Широкий угол рассеивания луча.
Цена 42,45 $
Несомненно нужная вещь для увлекающихся велоспортом и велопрогулками. Велокомпьютер BOGEER YT-813 размещен в водонепроницаемом корпусе и оснащен ярким дисплеем, что важно в темное время суток. Отображает дату, время, текущую скорость движения, рассчитывает среднюю, затраченные калории, пробег, интервалы техобслуживания велосипеда и много другое.
Цена 8,45 $
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Один из немногих паяльников, которые умеют "засыпать", т.е. отключают нагрев после 10 минут простоя без движения. очень полезная функция так, как экономит электроэнергию, ресурс нагревательного керамического элемента и бережет дом от пожара. Помимо этого, микроконтроллерная термостабилизация и регулировка температуры, жала распространенной 900-й серии и эргономичная рукоятка.
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Цена 24,66 $
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