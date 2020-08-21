Аккумуляторный автопылесос Baseus A2

Компактный аккумуляторный пылесос легко умещается в бардачке или кармане двери автомобиля, всегда под рукой и позволяет поддерживать чистоту в салоне. Создаваемое разряжение 5000 Па, HEPA фильтр, емкость аккумулятора 6000 мАч, в комплекте щетка, щелевая насадка и гибкий шланг для труднодоступных мест.





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Цена с купоном BGBSHVN - 33,99 $





Флешка BlitzWolf BW-UP2

Флешка-брелок в защитном корпусе из цинкового сплава и протоколом USB 3.2 Gen 2. Электронная начинка обеспечивает скорости чтения до 410 МБ/с и записи до 220 МБ/с. Через переходник поддерживается функция OTG. Объемы 64, 128 и 256 ГБ.

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Цена на версию 64 ГБ с купоном BGN804E - 19,19 $





Датчик открывания окон и дверей Xiaomi

Датчик позволяет быть спокойным за неприкосновенность жилища, подключается через шлюз Xiaomi ZigBee. Определяется шлюзом быстро и в случае несанкционированного открывания окна или двери присылает сообщение хозяину на смартфон.

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Цена с купоном BGSBSSRU - 7,99 $





Автоматический пенный диспенсер BlitzWolf BW-FD1

Автоматический дозатор взбивает жидкое мыло в пену и выдает порцию, достаточную для мытья рук и умывания. Работает от трех батареек АА, емкость резервуара 240 мл. Расстояние срабатывания датчика 4-7 см.





Цена с купоном BGCNXSJ3 - 13 $





Автоматический реверсный зонт Xmund XD-HK11

Зонт с диаметром купола 105 см и общей высотой 63 см открывается и закрывается при нажатии на кнопку на рукоятке. Особенность зонта в реверсном механизме, который складывает купол внутрь, т.е. влажная сторона ткани оказывается внутри свернутого купола, а нижняя, сухая оказывается снаружи и можно класть на поверхности, сидения автомобиля и т.д. По краю купола вшита светоотражающая лента для безопасности движения в темное время суток.









Цена с купоном BGUMBRELLA11 - 10,99 $





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