Умный светодиодный потолочный светильник OFFDARKS

Продукты OFFDARKS славятся уровнем качества Yeelight, но имеют более гуманные ценники. Управляемый по WiFi и с пульта ДУ потолочный светильник мощностью 36 Вт способен украсить и придать современный вид любому интерьеру. Разумеется, присутствует регулировка яркости и температура свечения белого цвета, а также RGB подсветка с 16 000 000 - ми оттенков!





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Цена 49,50 $

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Напольная лампа BlitzWolf

Данная напольная лампа может служить как для создания интерьера и комфортной зоны для отдыха, так и для освещения рабочего стола. Максимальная высота лампы 180 см, а гибкая верхняя часть штатива позволяет моделировать освещение под себя. Из современных функций - 5 уровней яркости и регулировка температуры свечения от 3000 до 6000 К. Мощность 10 Вт, регулировка осуществляется со встроенного и внешнего комплектного дистанционного пульта управления.

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Цена Banggood - 48.99 $ (действует до 31.08.2020г.)

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Потолочный светильник YEELIGHT Meteorite

Оригинальный и очень интересный умный подвесной потолочный светильник YEELIGHT Meteorite с двухзонным освещением. Обычная цена выше 100 $, но сейчас можно купить существенно дешевле. Основная осветительная панель имеет мощность 30 Вт с возможностью регулировки яркости и температуры свечения от 2700 до 6500 К, а цветные светодиоды окружающей подсветки позволяют создать уютную атмосферу. Управление светильником через приложение по WiFi, с комплектного пульта дистанционного управления и настенного выключателя.





Цена 84,28 $

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Скринбар - лампа

Наэкранная настольная лампа Xiaomi не занимает место на столе так, как крепится на мониторе сверху (как вебкамера). Лампа не создает бликов и засветки на экране, В комплекте выносной компактный дистанционный пульт управления для размещения на столе и удобства регулировки яркости и оттенка свечения.









Цена 48,55 $

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Настольная LED лампа Xiaomi

Прелесть этой лампы в ее простоте и цене. Далеко не всем нужны "умные" функции с управлением через полмира. Многим нужна простая, надежная, яркая настольная лампа без лишних сложностей. Данная модель как раз тот вариант - мощность 8 Вт, температура свечения 4000 К, т.е. естественный белый свет. Три уровня регулировки яркости, без аккумулятора, с обычным сетевым шнуром, регулировкой угла наклона светильника. Просто и функционально!

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Цена 22,49 $

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