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Интересные продукты Xiaomi с Aliexpress: увлажнитель воздуха, электробритва, скринбар лампа и другие

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Увлажнитель воздуха Xiaomi Deerma F628S

Новая модель увлажнителя не просто испаряет воду, а и стерилизует ее с помощью ультрафиолета. Кроме того, появился симпатичный дисплей, на котором отображается температура воздуха в помещении и его влажность. Также появился таймер и ночной режим работы. Емкость резервуара для воды - 5 литров!


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Цена 34,99 $

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Настольная лампа-скринбар

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Лампа крепится сверху монитора, как веб камера. Освещает пространство перед ним, не засвечивая и не создавая бликов, а также не занимая место на столе. Длина 448 мм, диаметр корпуса 23 мм.  Регулировка яркости позволяет использовать как для работы за компьютером, так и в качестве ночника. Цветовая температура регулируемая и меняется от 2600 до 6500 К. Неоспоримым удобством является наличие выносного беспроводного пульта управления!



Цена 45,76 $

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Продается здесь


Аккумуляторная бритва Xiaomi SOOCAS ET2

Данная модель бритвы отличается, прямо скажем, подарочным внешним видом и разработана как для влажного, так и для сухого бритья. Благодаря защите IPX7 безболезненно переносит промывку водой. Аккумулятора хватает на час работы, для зарядки требуется два часа. Плавающая головка отлично повторяет рельеф лица!



Цена 28,97 $

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Электрический смарт чайник

Чайник емкостью 1,5 литра и мощностью 1800 Вт способен не только кипятить воду, но и поддерживать ее температуру на уровне 80 градусов в течении 12 часов. Управление чайником также возможно с помощью приложения на смартфоне, а значит можно задать расписание включения или включить чайник еще по пути домой. Вода нагреется к моменту Вашего пробуждения или прихода с работы.



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Цена 40,30 $

Продают тут 


Мини-проектор Xiaomi 

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Глобальная версия мини-проектора Xiaomi одновременно заменит телевизор и тв бокс. Работает под управлением Android 9 разрешение изображения 1920*1080 пискелей, т.е. FullHD с яркой и сочной картинкой. Для простоты управления доступна функция Google Assistent. Соединение с интернет по WiFi. Проектор  использует полностью герметичную оптическую систему, что предотвращает попадание пыли внутрь и продлевает срок ее службы.


Цена 482, 85 $

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Теги

xiaomi монитор лампа проектор увлажнитель чайник бритва deerma soocas
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