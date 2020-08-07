Диспенсер для воды от XIAOMI с определением уровня TDS

Помпы для воды удобная вещь - не нужно наклонять емкость, чтобы налить стакан воды, но трудности могут возникнуть у детей и стариков. Они слабы, качать помпой им может быть затруднительно. Компания XIAOMI предлагает не просто электрический, аккумуляторный диспенсер с сенсорной кнопкой, а диспенсер, который еще и определяет уровень TDS, т.е. растворенных в воде твердых частиц (уровень загрязнения, если просто). Таким образом, и старики с детьми не будут испытывать жажду, и выбрать поставщика воды не составит труда.





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Цена 16.25 $





GaN зарядка и повербанк на 10000 мАч - два в одном

Очень интересное устройство, особенно для тех, кто часто в пути. В одном корпусе зарядка и повербанк на 10000 мАч. Причем зарядке не простая, а GaN. Электроника зарядки изготовлена уже не с применением кремния в силовых элементах, а на основе нитрида галлия, что существенно повышает производительность, КПД и мощность. На борту зарядного устройства Baseus протоколы быстрой зарядки, включая QC3.0 и PD. В комплекте кабель, "понимающий" протокол PD. Максимальная мощность зарядки 45 Вт. Можно заряжать не только смартфоны, но и ноутбуки - хоть от сети, хоть внутреннего аккумулятора зарядки.

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Цена 44,99 $





Новый продукт - аккумуляторный ручной пылесос XIAOMI VIOMI

Модель 2020 года. Отличается от собратьев инновационным размещением аккумулятора в тыльной части корпуса сверху, выходом отфильтрованного воздуха через рукоятку вниз и недосягаемым для других уровнем создаваемого разряжения в 23 000 Па. В комплекте несколько насадок. В турбощетку встроены светодиоды для подсветки зоны уборки. Время работы от аккумулятора 60 минут, что позволяет убрать на площади до 200 квадратных метров. Возможна комплектация вторым аккумулятором.

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Цена 229-269 $





Органайзер для кабелей

Вещь мелкая, но полезная. Гибкая пластиковая лента с закругленными лепестками не только соберет в плотный жгут кабели устройств, придав им более аккуратный, эстетический вид, но и защитит кабели от домашних питомцев. Ширина лепестков от 10 до 40 мм, т.е. на разную толщину жгута. Длина органайзера 5 метров.





Цена 0,77 (укладчик кабелей) - 13,64 $ (ширина 40 мм)





Электронный микроскоп MUSTOOL G1200

Такой микроскоп нужен практически всем, кто занимается современной электроникой. Отремонтировать нынешнюю электронику без микроскопа крайне сложно - радиокомпоненты и монтаж сильно измельчали. MUSTOOL G1200 способен увеличивать в 12 000 раз, выводя изображение на экран разрешением 1024*600 пикселей. Сенсор может вести съемку в разрешениях 1080FHD, 720P, VGA. Возможна фотосъемка и запись видео на карту памяти (до 128 ГГб). Отличительная особенность - непрерывный, т.е. очень плавный зум. Возможна работа от аккумулятора.











Цена 78,64 $

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