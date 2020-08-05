Кухонный смеситель с сенсорной активацией

Смеситель для кухни доступен в трех вариантах: хромированный, бронза и черного цвета. Смешивание воды с помощью привычного джойстика, а вот включение и выключение воды осуществляется с помощью сенсора, встроенного в носик/гусак. Такой вариант крайне удобен, когда руки заняты посудой, губкой или в моющем средстве. В гусаке прячется гибкий шланг, что еще больше добавляет удобств использования.





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Цена с купоном BGNL518 - 62,99 $





Глобальная версия Xiaomi Redmi 9A

Отличная рабочая лошадка за небольшие деньги! Построен на базе процессора MTK Helio G25 Octa core. Экран 6,53 дюйма с уменьшенными рамками и олеофобным покрытием. Память 2/32 ГГб, чего вполне достаточно для повседневного набора задач. Два слота: nanoSIM и nanoSIM или карта памяти. Емкости аккумулятора 5020 мАч хватает на 10-12 часов активного экранного времени. За свою цену - огонь!

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Цена с купоном BG89A32 - 87 $





Отвертка с набором прецизионных бит

Набор от Xiaomi в кейсе из алюминиевого сплава включает в себя отвертку (также алюмиевую) и 24 биты самых разных "калибров". Полный перечень бит: PH000, PH00, PH0, PH1, PH2, Y1,2.3, U2.6, T2, T3, T4, T5H, T6H, T8H, T10H, T15HP2, P5, H2.0, H1.5, SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0. Биты магнитные и не выпадают, а набор отлично подходит для ремонта мелкой и средней электроники.

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Цена с купоном BG64437 - 9,99 $





Беспроводной дверной звонок

Дверной звонок без проводов - несомненное удобство. Приемник включается в сетевую розетку, кнопка размещается вне дома. Отличительными особенностями модели ML195 является защита кнопки IP44, т.е. не боится атмосферных осадков и в ней нет батарейки! Механическая энергия преобразуется в электрическую при нажатии. Приемник имеет четыре уровня громкости и 45 мелодий. Главная же особенность звонка - встроенные в приемник часы. Комплектация на выбор: кнопка+звонок или кнопка+два звонка.





Цена с купоном BGTDbell - 16,99 - 21,50 $





Поясная или нагрудная сумка Xiaomi

Формат поясных/нагрудных сумок удобен и актуален в настоящее время. Еще бы, ведь все повседневные мелочи как-то телефон, документы, ключи и прочее, прочее теперь не занимают место в карманах, не стесняют движений. Сумка сделана из водонепроницаемого, легко моющегося материала. Унисекс. Логотип Xiaomi на карабинах ремня.





Цена с купоном BGNEWSALE5 - 22,99 $

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